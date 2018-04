Bugetarii vor avea o minivacanta de 1 mai, asa ca multi deja au dat fuga la agentiile de turism. Au ales in special excursii in principalele capitale europene: Atena, Roma, Viena ori Budapesta - VIDEO

Bugetarii vor avea o minivacanta de 1 mai, asa ca multi deja au dat fuga la agentiile de turism. Au ales in special excursii in principalele capitale europene: Atena, Roma, Viena ori Budapesta. Ofertele s-au vandut ca painea calda, se bucura agentii de turism. Unde mai pui ca in aceste zile in Moldova vor ajunge si multi turisti.