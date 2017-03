Buna Vestire, sarbatorita azi de credinciosii ortodocsi si catolici. Traditii si obiceiuri legate de aceasta zi

In popor, Buna Vestire este cunoscuta ca ziua cucului. Este si prima dezlegare la peste din Postul Pastelui. Sarbatoarea Bunei Vestiri, denumita popular Blagovestenie, aminteste de ziua in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Fecioarei Maria ca il va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Ea a fost fixata in ziua de 25 martie, cu noua luni inainte de Nasterea Domnului, 25 decembrie. Buna Vestire este cea dintai sarbatoare inchinata Maicii Domnului, confirmata in documente, iar prima marturie o reprezinta biserica zidita in Nazaret (in secolele IV sau V), pe locul unde Maicii Domnului i s-a vestit ca va fi mama Mantuitorului.

Data acestei sarbatori a oscilat la inceput: unii o praznuiau in ajunul Bobotezei (pe 5 ianuarie), iar altii pe 18 decembrie. Potrivit Evangheliei dupa Luca, Buna Vestire a avut loc "in a sasea luna” a sarcinii Elizabetei, mama lui Ioan Botezatorul.

Traditia catolica si cea ortodoxa sustin, deopotriva, ca Buna Vestire a avut loc in Nazaret, dar locul exact difera. In traditia catolica locul este marcat de Basilica Bunei Vestiri, iar in traditia ortodoxa de biserica greceasca cu hramul Sfantul Arhanghel Gavriil din Nazaret.

Traditii si obiceiuri

In credinta populara se spune ca de Buna Vestire se dezleaga limba pasarilor cantatoare, dar mai cu seama a cucului. Acesta incepe sa cante pana la Sanziene sau la Sfantul Petru, cand se ineaca cu orz. Cucul, pasare cu numeroase valente simbolice, canta de la echinoctiul de primavara pana la solstitiul de vara. In traditia populara se spune ca de la Sanziene cucul se preface in uliu pana la Buna Vestire, cand redevine cuc.

De Buna Vestire este bine sa se puna pe pragul casei paine si sare pentru hrana ingerilor.

In Apus, sarbatoarea Bunei Vestiri este numita si sarbatoarea Zamislirii Domnului.

Traditia mai spune ca, in aceasta zi aducatoare de veste minunata, oamenii nu au voie sa se certe, fiind mare pacat: cine se cearta in ziua de Buna Vestire are necazuri tot anul.

Primul cantec al cucului, despre care se spune ca are loc in ziua de Buna Vestire, trebuie sa gasesca oamenii in haine curate, sa fie veseli, cu stomacul plin si cu bani in buzunare, altfel risca sa duca lipsa de aceste lucruri tot anul.

In unele zone, pentru a avea roade bogate in livezi, pomii se amenintau cu toporul si se stropeau cu tuica. Tot acum, gospodarii din Maramures aduna lucrurile de prisos de prin curti si le dau foc. Ritualul, cunoscut sub numele Noaptea focurilor, e practicat la fiecare casa maramureseana, el durand pana dupa miezul noptii sau chiar pana in zori.

Fiind dezlegare la peste, se spune ca acela care gusta peste de Buna Vestire se va simti tot anul ca pestele in apa. In popor se mai spune ca pescarii nu au voie sa arunce mamaliga in apa, pentru ca mor pestii.