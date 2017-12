Le sunt si mama si tata. Cei trei copii ai Liliei Solonari, femeia rapusa de cancer, sunt in grija bunicilor. Din banii obtinuti la Daruiesti si Castigi oamenii si-au reparat locuinta si ii asigura pe micuti cu tot necesarul - VIDEO

Artur, Anatol si Dasa au mai incheiat o zi de scoala. Si, bucurosi, au facut totalurile.

Bunica este cea care in fiecare zi ii insoteste pana acasa.

Aici formeaza cu totii o familie... inca ranita de lipsa mamei, dar unita. Au grija unii de altii – si buncii de copiii, si copiii de bunici.

Pe mama o pastreaza in gandurile lor, in coltisorul cu amintiri, in pozele din fiecare camera.

In decembrie anul trecut, cand I-am cunoscut, mama lor era inca in viata. Lilia suferea de cancer in ultima faza. Le era foarte greu. Uneori nu le ajungeau banii macar sa manance ca lumea.

Femeia se imbolnavise dupa ce sotul ei a turnat ulei incins peste ea si peste Anatol in timp ce dormeau, desfigurand-o. El a ajuns in puscarie, iar Lilia s-a imbolnavit. Ea era constienta ca urmeaza o despartire grea si nu stia ce viata vor avea copiii sai in lipsa ei intrucat si bunicii o duceau rau de tot.

Casa lor se umpluse de oameni gata sa-i sustina, de mici bucurii, de cadouri si sperante.

Iar de Craciun au primit un cec.

Lilia a pastrat banii pentru copii. Asa incat dupa ce s-a stins, bunicii au reusit sa-si amenajeze casa care era intr-o stare rea si sa puna deoparte si pentru cand vor fi mai mari.

Acum au camerele mobilate si peretii curati.

In locuinta lor a aparut o baie si au amenajat si bucataria.

Bunicii le sunt si mama si tata, dar si prieteni deopotriva.

Se mandresc cu reusitele lor.

Si au grija de visele pe care ei si le construiesc.

Pentru ca se au unii pe altii sunt convinsi ca le vor reusi, incet, pe toate.