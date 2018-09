Ca sa-si dea seama daca vor sa devina medici, elevii de la un liceu din capitala, au mers in excursie la Centrul de Dializa. Doctorii i-au condus peste tot, sperand ca-i vor convinge sa vina acolo la munca - VIDEO

"Vreau sa devin medic. Dar nu vreau sa ma ocup de rinichi, ci de ficat. Am probleme cu ficat si imi doresc sa ajut alti oameni.“

Daca va alege sa devina, totusi, medic, intelege ca vor urma ani buni de studii. Chiar si asa, acest tanar spune ca este gata sa invete zi si noapte ca sa devina un specialist bun.

"Omul cat traieste invata.“

Baiatul si colegii sai au mers la Centrul de Dializa. Au intrat in saloanele pline cu pacienti, iar multi s-au vazut deja viitori medici. Doctorii, in schimb, au luat rolul de profesori.

Medicii au vorbit despre bolnavii cu insuficienta renala si despre aparatele care ii tin in viata. Desi au ramas impresionati de cele vazute, multi au inteles ca nu-si doresc sa studieze medicina, unii - din cauza golurilor din sistemul de sanatate de la noi.

"Autoritatile sunt responsabile. Au pus-o si acum ministra pe Silvia Radu. Nu cred ca este corect. Ea nu este medic.“

Cu toate acestea, medicii spera ca generatiile noi vor fi tentate de aceasta meserie si vor veni sa munceasca in spitalele publice.

Elevii de la liceul “Universul” din capitala merg in excursii in diferite institutii din capitala, in cadrul cursurilor de orientare profesionala. Astfel, tinerilor le este mai usor sa-si aleaga meseria, spun profesorii.

Galina GROPA, DIRIGINTE: "Am fost la penitenciare, la centre de plasament.”