"Cadoul din cutia de pantofi" - o campanie de caritate lansata de mai multe localuri din capitala. Clientii sunt indemnati sa adune jucarii, haine si carti, sa le puna in cutia de pantofi ca mai apoi sa ajunga la copiii din familii sarace - VIDEO

Luati o cutie de pantofi, puneti in ea tot felul de lucruri pe care le-ati putea dona si le duceti la … restaurant. Mai multe localuri din capitala au lansat o campanie de caritate in ajunul sarbatorilor de iarna, iar clientii sunt indemnati sa adune jucarii, haine si carti pentru copii din familii sarace. Oamenii sunt incantati si spun ca se bucura ca pot face o fapta buna, chiar in timp ce vin sa ia masa.