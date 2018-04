Cainii vagabonzi au bagat spaima in locuitorii de la Balti. Oamenii se plang ca in unele cartiere s-au format adevarate haite, iar autoritatile nu intreprind nimic: "Se arunca si peste copii, e ingrozitor" - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: "Oamenii se plang ca sunt terorizati de cainii vagabonzi. Iar cel mai mult se tem pentru siguranta copiilor. Animalele pot fi vazute si acum in spatele meu.”

"Cand latra unul, vin inca zece.”

"Sunt foarte multi caini vagabonzi se arunca si la oameni si la copii.”

Chiar in momentul in care filmam reportajul mai multi caini s-au napustit asupra unor copii care se intorceau de la scoala.

"Iata au sarit la copii astia. E culmea.”

"Te-ai speriat? Da, tare.”

Oamenii se tem ca in curand in Balti vor fi mai multi caini decat... oameni. Asta pentru ca pe an ce trece orasul devine tot mai pustiu. Uzinele si fabricile s-au inchis, iar de construit nu se mai construieste nimic.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: "Blocuri noi la Balti sunt doar cateva. Poti sa le numeri pe degete. Oamenii spun ca nu se mai construiesc pentru ca multi pleaca in strainatate.”

"Toti pleaca pentru ca nu au nici o speranta. Studentii invata si nu au unde lucra.”

"Acum e o raritate. Inainte se construia. Stateau in rand intreprinderile. Acum toata intrepriderile s-au inchis si oamenii pleaca.”

"Nu este de lucru, nu poti avea un venit si oamenii sunt nevoiti sa plece peste hotare.”

"Batranilor le este bine si aici. Oricum degraba o sa murim.”

Si pentru ca nu vad o schimbare rapida in urmatoarea perioada, tot mai multi tineri spun ca se gandesc sa plece.

"Planurile de viitor sa plec peste hotare. Sa traiesti peste hotare imi pare mai usor.”

Pentru ca probleme in oras sunt multe, oamenii spera ca noul primar, care urmeaza sa fie ales pe 20 mai, le va rezolva macar pe unele.

In cursa de la Balti s-au inscris 7 candidati inaintati de partide si unul independent. PPDA a desemnat-o pe Arina Spataru, PSRM pe Alexandru Usatii, Partidul Sor merge in alegeri cu Pavel Verejanu, iar Partidul Nostru cu Nicolai Grigorisin. PUN l-a propus pe Sergiu Burlacu, iar Partidul Ruso-Slavean pe Oleg Topolnitchi. PAS l-a inaintat pe Simion Gutu. Elena Gritco, vicepresedintele Partidul condus de Renato Usatai, s-a inscris in cursa ca independent.

Alegerile locale la Balti vor avea loc pe 20 mai, odata cu cele de la Chisinau, dupa ce Renato Usatii si-a dat demisia. Noul primar isi va exercita mandatul doar un an, pana la alegerile generale.