Calareti, dansatori si instrumentisti au defilat la parada, organizata cu mult fast, la Orhei. Desi a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, Ilan Sor a fost cel care a dat startul evenimentului si a pasit falnic in fruntea coloanei - VIDEO

La Orhei e sarbatoare mare astazi. Hramul orasului e marcat cu mult fast, iar in centrul atentiei este Ilan Sor, care anul trecut a lipsit, fiind in arest la domiciliu. In acest an desi a fost condamnat la 7 ani si sase luni de inchisoare acesta a dat startul evenimentului si a pasit falnic in fruntea coloanei, care a marsaluit pe strada principala din oras.