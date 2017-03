Calitatea apei de la robinet sau din fantani, testata astazi gratuit in parcul central. Ce parere au moldovenii: "Eu beau numai o data in an apa - In rest ce beti? -Vinisor" - VIDEO

"E cam dura, de doua ori depaseste norma. -Cam nu pricep ce inseamna duritate. - Contine multe saruri de calciu si magneziu. - Pentru noi care sunt mai tineri e buna, pentru ce mai batrani deama.. ii pe aici."

Tudor Salamalichi a venit de la Hancesti si si-a testat apa din fantana proaspat amenajata in curte. Rezultatele nu sunt deloc imbucuratoare. Nu are incotro, o va folosi in continuare.

Tudor SALAMALICHI "O fierbem pentru ceai, o fierbem pentru zeama, pentru bors, pentru cartofi."

Astazi, de Ziua Mondiala a Apei, Centrul Municipal de Sanatate Publica si intreprinderea "Apa-Canal" si-au instalat cate un cort, unde trecatorii au putut testa calitatea apa pe care o consuma zilnic. Totul a fost gratis. In mod normal insa, analizele se fac la SANEPID, iar pretul se ridica la o mie de lei.





"Cred ca trebuie sa fie buna, ca atata lume o foloseste, un oras intreg, mii de oameni."

"Eu beu numai o data in an apa. - In rest ce beti? - Vinisor. - E mai sanatos? - Si mai filtrat."

Arcadie RUSNAC, SEF DEPARTAMENT ASIGURARE AL CALITATII, "APA-CANAL" "Sa se consume apa de la robinet fara grija, ca Apa canal Chiusinau controleaza tot procesul tehnologic de la captare pana la robinetul la consumator."

Cu sau fara aceste asigurari, moldovenii filtreaza apa. Cum? Fiecare cu metoda sa.





"Argint pun in apa si o folosesc, deama am vreo 15 ani de cand pun asa."

"Eu acasa adaugator o curat cu piatra de cremene."

Oamenii spun ca apa la care au acces nu este tocmai un izvor de sanatate.

"Sta o jumatate de zi si parca pielita, pojghita, de parca ar fi cu var."

"Aici ce numai de bacterii se curata apa, dar chimicatele raman."

"Asa cateodata fierbem la ceai si ramane sarea asta."



Ziua Mondiala a Apei se marcheaza anual pe 22 martie.

Luminita SUVEICA, SEF CENTRUL MUNICIPAL DE SANATATE PUBLICA "Consumul de apa e necesar, 30 de ml la kg pe zi, deoarece toate procese se afla in apa."

Potrivit datelor oferite de Centrul Municipal de Sanatate Publica, peste 90 la suta din oamenii de la orase au acces la surse sigure de apa potabila. La sate, cota este de trei ori mai mica.