Cand se parea ca spiritele s-au stins, acestia iarasi s-au aprins. Localnicii din Dereneu au revenit la problema veche. Nu pot imparti biserica din sat: "Imi pare rau ca un preot poate sa minta" - VIDEO

Astazi intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al Episcopiei de Ungheni si Nisporeni a acuzat-o pe primarita din Derenu ca agita spiritele in localitate. Potrivit acestuia in 2012 ea s-ar fi plans la Mitropolia Moldovei pe actualul preot Florin Marin si a citit astazi plangerea, care ar fi fost semnat atunci de 350 sateni.

Vadim COROSTINSCHI, PURTATOR DE CUVANT, EPISCOPIA DE UNGHENI SI NISPORENI: “Dumnealui a ridicat in ograda bisericii drapelul Romaniei, intentioneaza ca toate sarbatorile sa fie pe stil nou. Matusca le-a numit pe femei desfranate si o sa le dea cu capul in jos din strana. In 2012 de Pastele Blajinilor a mers prin cimitir in stare de ebrietate ca sa pomeneasca mortii, luand in deradere oamenii.”

Primarita din Dereneu respinge acuzatiile.

Elena OASERELE, PRIMAR DENEREU: “Nu am scris nici o plangere in general. Este un fals. Imi pare foarte rau ca un preot poate sa minta in asa mod.”

Pe 18 martie locuitorii satului Dereneu au fost chemati la adunarea generala, la care urma sa se decida daca biserica ramane la Mitropolia Basarabiei. Cativa localnici, prezenti astazi la conferinta organiza de Episcopia de Ungheni spun insa ca nu au stiut despre asta.

“Au fost in jur de 200 de persoane, din care au fost doua microbuze cu oameni straini si preoti multi straini cu oamneii lor. Oameni din sat daca au fost 50 de persoane.”

Primarul satului are o alta versiune. Elena Oaserle spune ca la adunare au participat 380 de localnici. Mai mult, unul dintre sustinatorii Mitropoliei Moldovei ar fi indemnat satenii pe retelle de socializare sa saboteze adunarea.

Elena OASERELE, PRIMAR DENEREU: “Lumea a venit benevol, neplatiti de nimeni. Unanim au votat a actualul preot sa activeze, iar biserica sa apartina Mitropoliei Basarabiei. A fost invitat si reprezentantul lor Revenco Vasile, nimeni nu a venit.”

Potrivit lui Corostinschi ieri, comisarul raionului Calarasi a evacuat persoana care inopta in biserica si a sigilat lacasul.

Vadim COROSTINSCHI, PURTATOR DE CUVANT, EPISCOPIA DE UNGHENI SI NISPORENI: “Ieri au fost scosi oamenii din biserica de catre comisarul din Calarasi, impreuna cu primarul si patru politisti.”

“ El a spus aseara ca asta e biserica mea."



Maine localnicii din Dereneu spun ca vor organia un protest la intrarea in sat. Scandalul a inceput la inceputul lunii martie. O parte din satenii fiind nemultumiti ca parohul Florin Marin a decis sa treaca de la Mitropolia Moldovei la cea a Mitropolia Basarabiei.