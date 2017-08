Inspectii in scolile din capitala, la inceput de an. O comisie de la primarie va pune sub lupa bucatele pregatite la cantine - VIDEO

Luminita SUVEICA, SEF CENTRUL MUNICIPAL DE SANATATE PUBLICA: “Continua sa fie incluse in meniuri paste fainoase de 3 ori pe zi, lipsa fructelor si a legumelor de sezon, iar in alte institutii am depistat ca sunt inlocuite fructele proaspete si sucurile, ceea ce nu e corect.”

Nu doar calitatea bucatelor este o problema in gradinitele din capitala, ci si faptul ca nu are cine sa le gateasca. Doua institutii risca sa ramana inchise din toamna, din cauza lipsei de bucatari, iar in celelalte, sunt prea putini.

Luminita SUVEICA, SEF CENTRUL MUNICIPAL DE SANATATE PUBLICA: “Poate aceasi studenti de la colegii care sunt la practica. Acea practica ar putea-o face la gradinite.”

Alexandru FLEAS, SEF DIRECTIA EDUCATIE, CHISINAU: “Atata timp cat nu se va majora salariul, atunci va fi foarte complicat.”

In gradinitele din Chisinau lipsesc aproape 600 de bucatari, ajutor de bucatar, spalatori de vase si asistenti medicali. Salariul unui bucatar este de 1400 de lei.Responsabilii din educatie se gandesc sa apeleze la combinatele scolare, care ar putea da o mana de ajutor si in gradinite.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, CHISINAU: “Tot utilajul tehnologic este epuizat si moral si fizic. Combinatele scolare in opinia mea nu sunt atat de bine dotate pentru a presta servicii de calitate la atatea institutii din capitala.”

Alexandru FLEAS, SEF DIRECTIA EDUCATIE, CHISINAU: ”Toate aceste intreprinderi, ele au oferit calitate in comparatie cu ceea ce am vazut in gradinite. Ele au personal calificat, bucatari instruiti, inginer tehnolog, ceea ce noua ne lipseste astazi in gradinite.”

Din 4 septembrie comisie de la primarie, crae a inspectat cantinele din gradinite, va efectua controale in scoli, pentru a vedea cum sunt hraniti elevii.