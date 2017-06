Capitala, un oras inaccesibil pentru oamenii cu probleme de vedere, de auz sau care sunt tintuiti intr-un scaun cu rotile: gropi, borduri inalte si treceri fara avertizare sonora - VIDEO

Desi este dependenta de scaunul cu rotile, Ludmila duce o viata activa. Merge in fiecare zi la munca si este implicata si in alte activitati. Fiecare iesire in oras, este pentru ea un chin, iar bordurile si trotuarele sunt o adevarata provocare.

"Bordurile sunt prea inalte asa ca este complicat sa le trecem, dar cam ne-am adaptat”.

ION CIBOTARICA, DIRECTOR PROIECT “CHISINAU-ACCESIBIL PENTRU TOTI” "Pragul trebuie sa fie de o inaltime de cel putin un centimentru jumate dar el este mai mult de 3".

Aceasta tanara, are deficiente de vedere. Se deplaseaza prin oras cu bastonul pentru nevazatori. De fiecare data cand traverseaza strada se teme ca ar putea sa nu mai ajunga pe partea cealalta de drum.

"In momentul cand traversam strada este problema caci nu este semaforul sonor, nu stim cand e merge, incercam sa orientam cand trec masinele in paralel”.

Potrivit expertilor, in fata semafoarelor, pe trotuare trebuie sa existe niste pavaje de avertizare pentru nevazatori. De exemplu la intersectia bulevardului Stefan Cel Mare cu strada Vasile Alecsandri, pilonul pe care este amplasat semaforul a fost instalat incorect.

Vitalie MESTER, DIRECTOR CENTRU ASISTENTA JURIDICA, PERSOANE CU DIZABILITATI “E amplasat cu incalcarea normativelor, nu are o culoare de contrast, trebuie sa fie un pavaj care ar avertiza pericolul de la 60 de cm, eu daca nu vad poftim."

Incarcarea de a-si face loc printre oameni intr-o statie de trolebuz l-afacut pe Andrei, sa renunte. Natalia, fata care-l insotea a izbucnit in plans dupa ce a fost imbrancita de oamenii, grabiti sa urce.

-Oamenii se gândesc doar la sine, ei cum văd trolebuzul ies în drum



-Unii ne ajută, alţii spun că se grăbesc. - Au aceleaşi drepturi ca şi dvs.Dă-mi pace te rog”.





"Ma enerveaza oamenii aste caci totul timpul pe ploaie si omat ramane la oprire singuri.”

Nimeni dintre pasageri nu s-a oferit sa-l ajute pa Andrei. Barbatul spune ca uneori asteapta ore in sir in statie pana cand se gaseste un sofer care sa deschida rampa sau cineva dintre pasageri sa intervina. La fel de greu le este si mamelor care se plimba cu micutii in carucioare.





"Am vazut ca la intrare pragul era mai inalt, usile magazinelor sunt prea inguste”.

"De obicei nu avem pe unde trece masinele sunt asa parcate”.

Astazi autorii proiectului “Chisinaul accesibil pentru toti” au inspectat bulevardul Stefan cel Mare insa vor ajunge si pe alte strazi. La sfarsit vor face un raport pe care il vor prezenta autoritatilor locale.

Vitalie MESTER, DIRECTOR CENTRU ASISTENTA JURIDICA, PERSOANE CU DEZABILITATI "Autoritatile incerca sa faca orasul mai accesibil ,sunt si lucrui pozitive dar sunt multe lucrurile neacesibile mai este mult de lucrat.”

Solicitat de Protv, seful serviciului de presa de la primaria capitalei, a declarat ca la reparatia bulevardului Stefan cel Mare s-a tinut cont de accesul persoanelor cu nevoi speciale, trotuarele insa deocamdata nu sunt gata.

Vadim Branzaniuc spune ca autoritatile vor tine cont de recomandarile ONG-urilor.