Catharine de Caraman, pianista care la doar 8 ani cucereste publicul din toate tarile lumii, a adus pentru tara noastra un alt trofeu. Moldoveanca s-a intors din Italia, unde s-a invrednicit de premiul mare la Concursul International de Pian - VIDEO

Catharine de Caraman, pianista care la doar 8 ani cucereste publicul din toate tarile lumii, a adus pentru tara noastra un alt trofeu. Ieri talentata moldoveanca s-a intors din Italia, unde s-a invrednicit de premiul mare la Concursul International de Pian. Asta in conditiile in care in cadrul liceului de muzica “Ciprian Porumbescu” la care isi face studiile, campionii la manuit instrumente se slefuiesc in saracie.