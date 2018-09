Cativa localnici din Mereni, stabiliti de ani buni peste hotare, au pus mana de la mana si au amenajat un parc in centrul satului unde au copilarit: "Oameni cu suflet mare, chiar daca nu traiesc aici" - VIDEO

Cu chiote, cantece populare si oaspeti veniti din satele vecine, cei de la Mereni au sarbatorit festivalul traditional “Flori de meri in toamna”. Pentru prima data artistii au avut o scena pe care au dat spectacolul asa incat muzica sa rasune in toata localitatea, dar si un parc demn de oras.

Ludmila COLESNIC, PRIMARUL SATULUI MERENI: ”A fost un parc imbatranit deja. Am reusit sa construim in jur de 1700 de metri patrati de alei si scena in aer liber. Avem parte de oameni cu suflet mare, chiar daca nu traiesc in localitate, isi au radacinile aici, au grija sa constribuie.”

200 de mii de lei au venit din partea diasporei, donati de cei peste o mie de localnici plecati la munca in Italia, Portugalia, Anglia, Franta, Spania sau SUA.

Lidia BEGLITA, PRESEDINTA ASOCIATIEI VATRA, MERENI: ”Am deschis pagina “Cu drag pentru Mereni”, am inceput sa abordam toata lumea, sa distribuim pe pagina foarte multa informatie si am avut sa avem un impact foarte mare. La inceput erau mai sceptici, incetisor lucrurile s-au pornit.”

Cea mai mare donatie a fost oferita de Ruslan si Arcadie Lungu, doi frati plecati de peste un deceniu in Statele Unite. Acestia au cladit atractia principala a parcului – havuzul. Iar Svetlana Oglinda a donat in jur de 180 de euro. Si-a facut valiza in 2002 si dusa a fost in Spania. Acum se intoarce in Moldova de cel putin patru ori pe an.

Svetlana OGLINDA, BASTINASA MERENI: "Atata frumos satul acesta are, de ce sa nu aiba si un parc si sa dau cativa banuti, pentru viitorul nostru. Nu trebuie sa ne oprim aici, trebuie sa mai facem.”

Cei din sat s-au mobilizat insa in cadrul campaniei “Donati o banca pentru parc”. Cate o familie a acoperit costurile integrale de 100 de euro, a unei banci, iar in final s-au ales cu numele gravat pe scaun.

Victoria BURSCHI: "Cu verisorul meu am luat initiativa sa facem o banca in amintirea buneilor. Cea de-a doua banca, am contribuit impreuna cu sotul, se trage dintr-o familie de polonezi nobili, au cumparat terenuri aici in localitate si in amintirea stabunelului a facut cea de-a doua banca.”

Constructia parcului a avut loc in cadrul proiectului “Migratie si dezvoltare locala”, implementat de PNUD Moldova, cu sustinerea financiara a Guvernului Elevetiei si a primariei Mereni.

Ghenadie VIRTOS, CONSULTANT LOCAL IN CADRUL PROIECTULUI MIGRATIE SI DEZVOLTARE LOCALA: ”Pentru prima data in Moldova, am venit cu o metodologie de implicare a bastinasilor, de creare a unei baze de date cu persoanele care ar fi interesate sa se implice. Legatura intre persoanele plecate era una neorganizata, noi am depus efort sa organizam aceasta legatura.”

Bugetul total a fost de aproape 700 de mii de lei, bani din care s-a instalat pavaj, s-a construit scena si havuzul, s-au pus banci, iar in curand vor fi amplasate urne de gunoi, felinare si chiar retea de internet.