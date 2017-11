Cazul de la gradinita 32 a ajuns in atentia Consiliului pentru Egalitate. Educatoarea risca sa fie amendata daca se va stabili ca a discriminat copilul, al carui mama spune ca nu plateste taxa in fondul grupei - VIDEO

Consiliul pentru Prevenirea si Eliminarea Discriminarii s-a autosesizat dupa ce ieri o mama a postat pe facebook o poza in care copilul ei apare imbracat in blugi in timp ce toti ceilalti copii sunt costumati pentru un eveniment distractiv.

Femeia spunea ca educatoarea nu a anuntat-o cum sa-si imbrace copilul si ca baiatul ei a fost in repetate randuri discriminat pentru ca ea nu achita taxa lunara de 600 de lei in fondul grupei. In cazul in care se va dovedi ca este vorba de discriminare, se va intocmi un proces verbal care va fi trimis in judecata, iar educatoarea si administratia gradinitei risca amenzi.

Contactata de noi, educatoarea vizata a refuzat sa discute si astazi cu noi, motivand ca este ocupata. Ieri directoarea gradinitei numarul 32 spunea ca de fapt mama a refuzat sa-i confectioneze copilului costumul si ca nu stie ca in institutia pe care o conduce s-ar colecta taxe.