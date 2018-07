Ce fel de magie transforma soarele, apa si vantul in energie? De acum incolo formula misterioasa va fi pe intelesul copiilor. La gradinitele din tara va fi difuzat un desen animat despre energia regenerabila - VIDEO

Copiii din grupele pregatitoare de la gradinita nr. 225 din capitala s-au adunat azi dimineata in sala de festivitati ca sa priveasca desene animate. Cei mai isteti s-au grabit sa ocupe primele locuri. Cu ochii tintiti la ecrane, ei au privit povestioara, aproape nemiscati.

Desenul animat a fost nu despre Tom si Gerry sau Scufita Rosie, ci despre soare, vant si apa. Micutii au inteles pana la urma ca din ele se obtine energie.

“Eu cunosc cea mai veche… “

”Eu cunosc 5 tipuri de energii..”

Dupa film, copiii au avut parte de un show cu bule de sapun si diferite surprize, printre care jucarii eco. Reprezentatii Agentiei pentru Eficienta Energentica au organizat prin cantece si jocuri o lectie.

Alexandru CIUDIN, DIRECTOR AGENTIA PENTRU EFICIENTA ENERGETICA: “Prin acest proiect AEE isi asuma responsabilitatea sa implice in procesul de educational al copiilor. Trebuie sa cunoasca ca biomasa, vantul, pamantul, apa sunt surse de energie regenerabila, care ne ajuta sa avem o planeta curata.”

Educatorii spun ca este important ca micutii sa cunoasca de pe acum modalitati de a folosi sursele de energie regenerabila pentru ca omenirea investeste mari sperante in ele, la fel ca si in copii.

Ala VASILACHE, DIRECTOR: “Astazi coopiii au avut parte de un eveniment foarte frumos si important. Anume de la varstele timpurii este necesar ca sa fie copii cunoscuti. Impreuna cu AEE am derulat in premiera acest proiect si copii vor beneficia in continuare de activitati.”

Filmuletul va fi difuzat in toate gradinitele din tara. La realizarea acestuia s-au investit 80 000 de lei.