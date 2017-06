Ideile de afaceri care au fost expuse de cativa elevi din tara in fata unei comisii. Vor sa creasca salcii energetice sau sa deschida ferme de melci - VIDEO

Cu 200 de mii de lei, pe doua hectare de pamant, Magdalena Marevschi vrea sa planteze salcie energetica, pe care ar urma sa o aduca din Romania. Aceasta idee de afacere s-a nascut in mintea tinerei care isi incheie studiile la un Centru de Excelenta din Balti. Deja se vede antreprenoare, prin urmare are un plan de afaceri bine pus la punct.

Magdalena MAREVSCHI, ELEVA “Un copac costa 8 lei ei vor fi plantati apoi recoltati. In primul an recolta se face, recolta se face in al doilea an.”

Ramurile vor fi tocate, iar produsul va fi livrat producatorilor de peleti si bricheti.

Magdalena MAREVSCHI, ELEVA “Salcia are o valorea calorica mai mare. Din banii obtinuti voi cumpara producerea de peletizare”.

Polina Ivanova insa s-a gandit la o ferma de melci.

Polina IVANOVA, ELEVA “Melci obişnuiţi la noi la sudul Moldovei sunt mulţi, dar ca să nu dăunez mediului, voi cumpăra de la alte firme.”

Ar urma sa-si vanda melcii peste hotare.

Polina IVANOVA, ELEVA ”În Moldova nu este perspectivă de dezvoltare, mai mult va fi axat pe exportul în ţările din Europa. Acolo astfel de idei business sunt foarte apreciate. Se folosesc în medicină, în alimentaţie, se fac proceduri.”

Tanara stie cum isi va promova afacerea. In loc de sarmale si traditionala mamaliga, musafirii vor fi rasfatati cu ... melci.

Polina IVANOVA, ELEVA ”Excursie la fermele noastre, iar la final degustare.”

Si daca unii se viseaza antreprenori, acesti doi tineri,elevi ai Colegiului National de Comert din Chisinau, si-au castigat primii bani din afacerea pornita acum cateva luni. Fac site-uri si le promoveaza online.

Alex CIOBANU ”Venitul din luna frebruarie constituie 35 de mii de lei."

Tinerii spun ca uneori le vine greu sa-si convinga clientii.

Alex CIOBANU ”Firmele care nu au avut nici o tangenat cu internetul sunt foarte greu de covins ca internetul este sursa de clienti”.

Baietii spun ca este posibil sa initiezi o afacere si fara multi bani.

Alex CIOBANU ”Am avut bursa si am invatat bine pe vremuri Eu 400 di el 400”.

Toti cei 18 participanti la concurs au avut la dispozitie cate 10 minute pentru a-i convinge pe membrii comisiei ca planul lor de afaceri este realizabil.



Pius FRICK, REPREZENTANT LED IN MOLDOVA ”Este important că se dezvoltă spiritul antreprenorial”.

Tinerii care au avut cele mai bune planuri au primit diplome, dar si computere sau tablete.