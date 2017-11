Ceaiurile din plante - tratamentul minune pentru diferite maladii si perfecte pentru zilele friguroase. Cum sa le alegeti corect si ce spun specialistii - VIDEO

Cum sa te incalzesti intr-o zi friguroasa de toamna, dar si sa te tratezi de diferite maladii in acelasi timp? Bea o ceasca cu ceai, spun medicii. Mai exact, specialistii ne recomanda sa alegem in sezonul rece ceaiurile din plante, care ne ajuta sa intarim imunitatea, dar si sa scapam de bronsita ori tusa. In timp ce la piata, comerciantii se lauda cu fel de fel de ierburi benefice, farmacistii ne atentioneaza ca trebuie sa procuram ceaiuri doar verificate in laboratoarele medicale.