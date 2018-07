Cei mai buni elevi, care au propriile inventii in domeniul energiei regenerabile, si-au dat intalnire la o scoala specializata de vara: ”Am invatat sa crosetam, sa reutilizam sticlele, sa facem ikebane" - VIDEO

51 de elevi de la diferite institutii de invatamant din Moldova au ales sa petreaca vacanta de vara altfel. Dupa ce pe parcursul anului au muncit la propriile lor proiecte prin care propun solutii de folosire a energiei regenerabile, cei mai buni au fost selectati sa participe la scoala de vara.

”Am fost la Balti unde am vizitat o uzina de brichete si peleti, in satul Chiscareni am vizitat scoala si gradinita care utilizeaza sursele de energie regenerabila.”

”Am invatat sa crosetam, sa reutilizam sticlele, sa facem ikebane.”

”La noi in sat nu folosim asa activ energia solara, dar la Chiscareni erau puse panouri fotovoltaice.”

Datorita micilor inventatori, in curand am putea avea statii eco de asteptare a transportului. Ideea de a ilumina statiile cu ajutorul energiei solare, vine de la Madalina si Andrei care spun ca s-au saturat sa astepte autobuzul pe intuneric.

”Cu lanterna telefonului nu este comod, vrem sa implementam acest proiect.”

”Pe acoperisul statiei se pozitioneaza lampile fotovoltaice. In timpul zilei energia solara este stocata in acumulator.”

Cei doi spun ca autoritatile locale au fost interesate de proiect.

”Am venit cu aceatsa idee la domnul primar si la consilierii satului si ne-au promis ca in scurt timp vor fi surse ca sa implementeze proiectul.”

Aceasta echipa a luat premiul mare la competia republicana cu genericul “Surse de energie regenerabila”. Proiectul lor, “Casa viitorului”, a impresionat atat juriul, cat si oaspetii europeni veniti in vizita la tabara elevilor.

”Aceste patru bucati de panouri solar produce 17w. Este o macheta reala. De la el putem la moment sa incarcam un telefon mobil.”

Panourile solare le-au cumparat de peste hotare, iar pentru restul constructiei au folosit materialele gasite pe-acasa. Chiar daca nu au mai mult de 15 ani, baietii spun ca se vad viitori ingineri.

”Asta e viitorul RM. Am economisi bani si am trai pe baza panourilor solare si a turbinelor eoliene. 05:32 Avem toate conditiile pentru a le implementa.”

Andreea a facut macheta unei gospodarii ecologice, dar si a unui parc eco pe care si l-ar dori construit in satul in care s-a nascut.

”Aici sunt turbinele eoliene si bateriile solare. Am amplasat si toberoane pentru deseuri si felinare ce iau lumina de la soare.”

In cele zece zile de tabara, copiii au toate sansele sa devina ambasadorii de nota zece ai tehnologiilor eco.

Ala CRAVET, PROFESOARA: ”Ii invatam sa recicleze, sa refoloseasca econom apa, un stil de viata rational. Planificam o actiune de salubrizare, impreuna cu copiii vrem sa facem pe un perimetru al satului curatenie, poate impreuna si cu satenii.”

Scoala de vara se afla la a VII-a editie. Proiectul este finantat de Uniunea Europena si implementat de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.