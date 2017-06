Cei mai buni elevi din Moldova vor merge in vacanta in Romania. Sejurul la tabara este gratuit - VIDEO

Larisa TCACI, ELEVA "Mă numesc Larisa Tcaci. Sunt entuziasmată să plec la tabară în România. Sper să-mi fac prieteni acolo şi să obţin experienţă nouă.”

Larisa a fost selectata pentru locurile de frunte pe care le-a obtinut la olimpiade si concursuri la limba engleza.

Larisa TCACI, ELEVA "Imi place sa invat limbi noi..Am facut lectii particulare.”

Larisa va avea parte de o vacanta de o saptamana la o tabara din orasul Sulina, judetul Tulcea. Cheltuielile vor fi suportate de catre autoritatile romane. In total, 650 de elevi moldoveni, care s-au remarcat in diferite domenii vor merge in vacanta la 2 tabere de peste Prut. Toti au fost selectati in baza anumitor criterii.



La tabere elevii moldoveni vor avea parte de prelegeri despre istoria si civilizatia romaneasca, cursuri de limba romana, concursuri de cultura generala, proiectii de filme si activitati sportive. 450 de adolscenti vor ajunge in judetul Sulina, iar alti 200 la Neamt.

Programul de tabere ARC se afla la a 9-a editie. An de an, cei mai buni elevi din Moldova sunt selectati pentru o vacanta in Romania.