Cei mai frumosi caini din Europa s-au intalnit la Chisinau. Sub ochii expertilor internationali fiecare patruped, ghidat de stapanul sau, a trebuit sa demonstreze cat intelegent si frumos poate fi - VIDEO

Agitatie mare si galagie a fost astazi intr-un centru comercial din capitala, acolo unde au fost expusi 200 de caini de diferite rase din 12 tari europene. Sub ochii ageri ai expertilor internationali fiecare patruped ghidat de stapanul sau a trebuit sa demonstreze cat intelegent si frumos poate fi.

Serghei VOLANET, PRESEDINTE UNIUNEA CHINOLOGICA DIN MOLDOVA: “Se apreciaza in primul rand cum arata cainele, corectitudinea in a expune cainele. Toti cainii au sistem nervos si psihica in regula.”

Pentru prima data la expozitia organizata in Moldova, cu trei ciobanesti caucauzieni a venit familia Morcov din Botosani, Romania. Au participat la mai multe competitii internationale unde au obtinut titlul de campioni in rasa lor. Si astazi acestia au fost apreciati pe masura. In special Seba, care este mandria familiei.

Cristian MORCOV: “Este un comportament mai agresiv fiind caine de paza, au fost crescuti pe la stanile din Rusia, in armata rosie a facut paza.”

Acest Bullmastiff este la prima sa experienta la o expozitie internationala.

“Daca este dragoste de ce sa nu arati la toata lumea ce sa tii in casa frumusetea asta. Se ingrijeste foarte usor desi este sensibul piele.”

Stapanii patrupezilor investesc multi bani pentru ca animalele lor sa straluceasca. Inanite de expozitie i-au pregatit ca la carte. I-au coafat si chiar parfumat.

“Ii facem baie cu sampoane scumpe, balsamuri scumpe. Utilizam spray pentru a aranja blana frumos.”

“Este un caine care are nevoie de inalbire a blanei, pieptanare, de haine speciale si cosmetica. Iata asa papuci poarta.”

Zeci de participantii veniti din Odesa, spun ca patrupezii lor au cucerit titluri de frunte in mai multe tari ale lumii. De exemplu acest Samoyed la doar doi ani a devenit campion in sase tari.

“Noi aici nu suntem prima data. Ne plac expozitiile. Are acesta blana de la natura. O are prin mostenire genetica.”

Si daca blanosii sunt mai greu de ingrijit, stapanii acestor caini din rasa Ridgeback nu au atatea bataii de cap.

“Nu naparlesc ca alti caini si pot fi dresati usor. Multe locuri am luat. Si la Euro Dog 2017 am luat locul 3 din opt caini.”

Prin participarea la expozitii si obtinerea de titluri animalele deien din ce in ce mai valoaroase si mai scumpe. Expozitia a fost organizata de Uniunea Chinologica din Moldova si va fi deschisa si maine.