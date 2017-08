Cel mai dulce targ are loc in aceste zile in capitala. In scuarul Teatrului de opera si balet a curs cu miere..., multa miere, iar cei prezenti la targ au putut cumpara tot felul de produse asociate direct de la producatori -VIDEO

Cel mai dulce targ are loc in aceste zile in capitala. In scuarul Teatrului de opera si balet a curs cu miere..., multa miere, deoarece in acest an albinele au muncit cu spor. Cei prezenti la targ au putut cumpara direct de la producatori miere si tot felul de produse asociate, uleiuri naturale, siropuri si chiar tuica si vin din miere.