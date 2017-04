Cel mai mare combinat de panificatie din tara a incins cuptoarele si a inceput sa coaca bunatatile de Pasti. Inainte de toate, aluatul a fost sfintit - VIDEO

Aluatul, dar si cuptoarele unde urmeaza sa fie copti cozonacii au fost sfintite, astfel incat sa iasa rumeni si gustosi, iar vanzarile sa mearga bine.

Dupa ce a fost sfintit aluatul, brutarii s-au pus pe treaba, deoarece a mai ramas putin pana la Pasti.AMBIANTAPana de Pasti brutarii spun ca vor coace in jur 200 de mii de cozonaci, carte 20 de mii in fiecare zi. Savoarea si aroma lor variaza in functie de umplutua: cu magiun, miez du nuca, mac, stafide sau ciocolata.

"In preajma la Pasti avem de lucru tare mult. Lucram si in schimbul de noapte”.

Pretul unui cozonac va incepe de la 8 lei si va ajunge la 12O de lei.

Aliona GORUNOV, DIRECTOR FABRICA DE PAINE NR.2, COMBINAT DE PANIFICATIE "In acest an planificam sa pregatit 160 de tone de produs de Paste checuri si cozonaci.”

Brutarii vor coace pasca si cozonaci si dupa 16 aprilie, cand este sarbatorit Pastele, deoarece si la Pastele blajinilor, aceste prajituri sunt intrebate.