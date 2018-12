Centrul de gazduire a persoanelor ramase fara un acoperis desupra capului din Stauceni isi va inchide usile. Aproape 20 de persoane care se adopostesc acolo in noptile reci nu stiu incotro sa o apuce - VIDEO

Persoanele care s-au adapostit la centrul de gazduire din Stauceni incep sa se adune acolo incepand cu ora 17. Unii au umblat toata ziua prin oras in incercarea de a-si gasi un loc de munca, altii au lucrat cu ziua si au adunat cativa banuti. Seara se aseaza in fara televizorului si se bucura ca au un acoperis deasupra capului si ca le este cald. Evita sa vorbeasca despre problemele lor, insa pe fata li se citeste ingrijorarea.

“Privim televizorul, ne rugam, mancam, spalam, cum e de obicei acasa.”

La ora 19, cu toti trec in sufragerie, acolo unde ii asteapta o supa calda. Daca vor si paine, sau alte produse, trebuie sa si le cumpere singuri. Asa ca unii au parte de o cina mai bogata in timp altii de una modesta.

“Noi mancare o primim de la bucataria sociala, este supa, joi avem carne.”

Oamenii spun ca se simt bine aici, mai ales ca nu au unde s-o apuce. Gandul ca si-ar putea petrece noapte in strada, in frig ii infioara.

“E bine, e si cald si curat. Imi pare rau ca se inchide.”

Dupa ce a stat 9 ani la puscarie, acest barbat a fost eliberat din detentie inaite de termen. Nu are pe nimeni, asa ca a cautat adapost la centrul de gazduire. Acum incearca sa-si gaseasca de lucru si este fericit ca are un loc pe care il poate numi casa.

“Iata incaltaminte e rupta, totul e cusut de cateva ori. Aici vii ca acasa, aici e cald, aici simt ca ii pasa cuiva de mine, iar toti o atitudine buna.”

Inafara de mancarea si imbracamintea care li se ofera persoanelor fara adapost, angajatii centrului fac tot posibilul ca acesti oameni sa fie inclusi in societate. Unii au fost ajutati sa-si perfecteze actele de identitate, sa urmeze tratamente in cazul in care au avut nevoie sau sa-si faca dreptate in cazul unor litigii.

Maria ZAINCINCO, ASISTENTA SOCIALA: “Chiar acum am un beneficiar care a venit de peste hotare a fost amagit si s-a intors, a ramas in strada si a venit la noi. In primul rand o sa ne ocupam de angajarea in campul muncii. Ma bucur cand vin si-i gasesc bine dispusi.”

Dupa 12 ani de activitatea Centrul “Sfantul Stefan” isi va inchide usile o data ce se va incheia anul 2018. Asta deoarece proiectul initiat si finantat de fundatia Caritas de la Viena a fost prevazut pentru 12 ani.

Acum, administratia centrului incearca sa gaseasca solutii pentru a nu-i lasa in strada pe cei care se adapostesc acolo.

Andrei BOLOCAN, DIRECTOR CARITAS MOLDOVA: “Daca noi vom gasi un alt donator desigur noi o sa redeschidem si vom lucra cu aceasta categorie de cetatini. Noi suntem deschisi pentru orice colaborare cu orice structura statala.”

Mihaela PASCAL, JURIST: “Atat timp cat exista aici beneficiari insemna ca exista o problema in societate, impreuna contribuim la incluziunea sociala a persoanelor aflate in situatii de risc.”

In cei 12 ani de activitate, Centrul de gazduirea a persoanelor ramase in strada, a adapostit peste o mie de oameni, care puteau locui acolo pe un termen de pana la jumatate de an.