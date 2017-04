Centrul de la Ciuciuleni in care italienii au turnat peste 2 mln de euro a inceput sa activeze. Satenii sunt asteptati sa se angajeze pentru ca victimele violentei in familie sa poata fi intretinute - VIDEO

Dupa doi ani si jumatate de cand italienii si-au turnat milioanele la Ciuciuleni intr-un imens centru social, acesta a inceput sa functioneze, in sfarsit. Dupa ce fondatoarea acestuia, Valentina Geamana, cea care a atras investitiile, a fost acum jumatate de an, eroina unui reportaj la PRO TV, lucrurile s-au dezghetat, asa ca centrul destinat victimelor violentei in familie are deja acte in regula. Iar primii sateni s-au si angajat acolo, munca lor lor urmand sa sponsorizeze activitatea sociala.