Centrul de sterilizare a cainilor, pentru care primaria a alocat aproape jumatate de milion de lei, nu are conditii pentru a face procedura in timpul iernii. Ce spun responsabilii de acolo - VIDEO

Centrul de sterilizare, deschis de primarie in prag de iarna, si-a incetinit activitatea odata cu racirea vremii. In volierele reci, patrupezii nu se pot recupera dupa operatii, iar medicul veterinar spune ca sterilizeaza doar cativa caini pe saptamana, desi, in mod normal, numarul ar trebui sa fie mai mare.

Sergiu BULAT, MEDIC VETERINAR: “Cand a fost perioada asta frig, frig, faceam doua interventii pe zi si punem in cazangerie, dupa care lasam pe noapte si le dadeam in lovalierele de iarna, un numar mai mic ca nu ne permite conditiile meteo.”

Consilierul primarului interimar spune ca, initial, nu s-au luat in calcul unele aspecte, asa ca acum incearca sa repare greselile.

Denis LUNGUL, CONSILIERUL PRIMARULUI INTERIMAR: “Vom asigura volierele cu un timp de lampi care genereaza caldura. Pentru perioada de iarna 6-10 voliere. Suntem la inceput si neavand experienta necesara am scapat acest moment. Confectionam custi capcana care o sa permita sa prindem mai multi caini.”

In aproape o luna si jumatate de la deschiderea centrului, angajatii sustin ca au fost sterilizati aproape 80 de caini. In mare parte cainii nu au fost intorsi in strada pentru a elibera locul pentru alti patrupezi, asa cum prevedea proiectul. Directorul centrului vine cu o explicatie.

Alexandru CODREANU, DIRECTORUL CENTRULUI DE STERILIZARE: “Nu au fost intorsi in strada. Aici problema este lagata si cu combustibilul, pentru ca principala noastra misiune este sa-i aducem."

“Mare parte a chisinauenilor nu vor ca cainii sa fie intorsi inapoi.”

Pana vor gasi solutii, responsabilii indeamna doritorii sa vina si sa ia acasa un caine sau chiar doi. Unii dintre voluntari sustin ca accesul in centru le este limitat, responsabilii insa spun ca fac asta pentru a nu tulbura activitatea centrului.

Mihai LAZAR, STUDENT LA MEDICINA VETERINARA: “Este o singura zi doar miercurea, cand sa vina stundentii. Cel mai mult ma deranjeaza ca nu se tine evidenta unde se i-au unde se duc cainii.“

Angajatii de la Regia Autosalubritate primesc cate cinci, sase chemari pe zi si se deplaseaza la fata locului pentru a prinde animalele. Responsabilii de proiect spun ca la primavara vor veni 6 veterinari din Europa si timp de 10 zile vor steriliza 500 de caini.

Totodata pana la sfarsitul acestui an ar putea fi deschis si un centru, care se va ocupa de adoptia si ingrijirea animalelor, deschis de voluntari, in parteneriat cu primaria.

Irina ICOVENCO, INITIATOAREA CENTRULUI AJUTOR SI SPERANTA: “O sa fie o linie fierbinte, unde vor gasi cainii pierduti. De acolo se vor da cainii la sterilizare, iar apoi vor fi reintorsi. Va fi centrul unde vor sta animalele, iar oamenii le vor putea lua acasa. “

Pentru asta, insa, voluntarii au nevoie sa adune aproape un milion de lei. Autoritatile nu stiu exact cati caini vagabondeaza pe strazile capitalei, dar presupun ca numarul acestora ar varia intre 3 si 7 mii.