Cheltuielile mari topesc pensiile mici, asa ca multi batrani nu au uneori bani nici de paine. O moldoveanca stabilita in Germania a pus la punct un proiect prin care sa-i ajute - VIDEO

In Moldova unii batrani nu au nici macar din ce sa-si cumpere paine. Cheltuielile mari le topesc in graba pensiile mici asa incat te miri ce pun pe masa. Emotionata dupa ce a vazut astfel de cazuri o moldoveanca stabilita in Germania si-a propus sa-i ajute. Asa ca a pus pe roate un proiect prin care ii indeamna pe migranti sa adopte cate un batran ramas acasa in saracie.