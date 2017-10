"Chisinau este luceafarul meu". Filmuletul emotionant cu maestrul Gheorghe Urschi de Hramul orasului - VIDEO

Solicitata de PRO TV, fiica maestrului spune ca acest filmulet este unul dintre cele 18 care urmeaza sa fie lansate de Hramul orasului, de catre Primarie. In filmulete vor aparea personalitati remarcabile din Republica Moldova.

Gheorghe Urschi nu a mai iesit pe scena din 2011, cand a suferit un atac cerebral.

Gheorghe Urschi are in spate peste 40 de ani de activitate. Este supranumit “regele umorului” si s-a produs in calitate de actor, regizor si scriitor. Filmele regizate de Urschi “Cine arvoneste acela plateste” si “Valeu, valeu, nu turna!” au facut furori printre moldoveni.