Cimitirul Sfantul Lazar, locul unde s-au adunat multi cersetori. Veniti de dimineata, acestia s-au inghesuit printre oameni, in speranta ca vor primi si ei pomeni sau bani: "Murim de foame" - VIDEO

Pe langa “Hristos a Inviat” si “sa traim sa-i pomenim”, in cimitirul Sfantul Lazar auzeai azi mai la fiecare pas si “ajutati-ma va rog”. Cersetorii au venit de dimineata si au luat cu ei torbe mari. Intr-o ora matusa Sofia a umplut doua sacose.

“Ba pasca, ba ou, ba cate 10-5 lei. Se duc banii incoli, in coace, murim de foame.”

Iar aceasta femeie si-a luat cu ea cei trei puradei ai sai de 3, 4 si 7 ani. Spune ca ii creste singura, iar cersitul e sursa de existenta.

“Cat va hraniti din ce ati adunat aici? -Cam doua saptamani.”

Tot de nevoie a venit, tocmai de la Nisporeni, si acest barbat. Spune ca strange bani pentru operatie la ochi, care il costa 80 de mii de lei.

“Nu am mama, nu am tata, am ramas singura. Imi este greu sa traiesc.”

“Mi-a dat care ou, care cozonac. Eu in fiecare vin pe aici.”

Iar acest barbat nu a vrut sa stea cu mana intinsa. El si-a luat naiul si fluierul si a facut ce poate mai bine, a cantat.

“Toate orchestrele in zilele aceste trebuie sa cante aici. Incepand de la orchestra camerala, orchestra simfonica, tarafurile. E foarte binevenit. -Maine veniti iarasi? -Obligatoriu.”

Unii oameni spun ca le-au dat bani pentru ca li s-a facut mila, pe cand altii sustin ca nu se lasa ademeniti.

“Sunt foarte beti. Nu sunt oameni nevoiasi, dar alcoolici.”

“Cate un leut de sufletul celor plecati din viata. Nevoia ii impune sa iasa.”

“Cinci lei, o sticla de vin, o pascuta. Nu iubesc sa lucreze.”

Pe la amiaza, multi dintre cei care au cersit si-au strans torbele pline si au plecat acasa. Unii au spus ca maine vor reveni.