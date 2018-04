Cine a castigat contractul de 51,5 de milioane de lei si va livra ambulante noi. Pretul unui vehicul de productie ruseasca este de circa 37 mii de euro - mold-street.com

Potrivit Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale (MSMPS), ambulantele vor fi repartizate in 32 de puncte medicale de urgenta prespitaliceasca, unde gradul de uzura a autosanitarelor este de peste 90%, din zonele Centru, Nord, Sud si Gagauzia.

Necesarul de ambulante noi este de 450 de unitati

"Unitatile de transport sanitar sunt de productie ruseasca si corespund tuturor standartelor internationale in domeniu, iar aparatajul medical din dotare permite acordarea asistentei medicale de urgenta la cel mai inalt nivel. Aceasta este doar o prima etapa de modernizare a asistentei medicale de urgenta prespitaliceasca", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului.

Aceasta este insa doar inceputul. Or necesarul de ambulante noi este de 450 de unitati, sustine Alexandru Ghidirimschi, vicedirectorul IMSP Centrului National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca (AMUP)

[...]

Guvernul a mai alocat 273 de milioane de lei

Asa ca in acest an, Guvernul a anuntat ca va aloca 273 milioane lei pentru achizitionarea a inca 168 de ambulante, inclusiv 35 unitati de tip "C" (Ambulante terapie intensiva) si 133 tip "B" (Ambulante de prim ajutor).

"Odata cu reinoirea parcului de ambulante a asistentei medicale de urgenta va creste capacitatea de interventie a Serviciului de Asitenta Medicala Urgenta si va spori calitatea si rapiditatea serviciilor medicale acordate pacientilor", sustine Ministerul Sanatatii.





CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM