Ciobanul din Drochia, care a protestat cu 200 de capre sub ferestrele primarului si-a sacrificat cornutele deoarece autoritatile locale nu i-au oferit o pasune - VIDEO

Viorel RUSU, CIOBAN “Au fost date la carne 200 de capete, dar pretul e mic, e jumatate de vara..sunt impus sa le dau.”

Dupa zece ani, timp in care s-a ocupat cu cresterea caprelor, Viorel a luat o decizie grea pentru el. Ciobanul a sacrificat animalele deoarece nu mai are zile bune in sat de cand a organizat proteste la primarie.

Viorel RUSU, CIOBAN “Am fost nevoit sa le vand, piedicile din partea primariei nu s-au terminat. La judecata de la Curtea de Apel Balti, doamna primar s-a ridicat si mi-a zis ca-mi inchide gospodaria taraneasca.”

Desi Curtea de Apel de la Balti a emis o decizie prin care primaria era obligata sa-i gaseasca ciobanului o pasune unde sa-si pasca animalele, Viorel a decis sa renunte la stana si la gospodaria taraneasca pe care o avea. Unii localnici se arata nedumeriti de comportamentul autoritatilor locale.

”Ei plăteau impozite şi nu înţeleg acest comportament faţă de oameni. În loc să-i ajute, ei pun beţe în roate. Au spus cu voce tare că nu va trăi şi nu va munci aici.”

De cealalta parte, primarul spune ca nu are nimic impotriva ciobanului si ca se poate ocupa de afacerea sa, doar sa o faca legal.

Raisa VACARI, PRIMAR PERVOMAISC “Nu a avut inregistrat nici o forma de activitate de intreprinzator, avand in proprietate 200 de capete. Nu am nici o intentie pentru a-i inchide gospodaria. Poate sa activeze numai conform legislatiei.”

Viorel RUSU, CIOBAN “Am decis sa plecam peste hotare...un om lucrator este stimat, dar la noi...”

La inceputul lunii mai, barbatul si-a dus cele 200 de capre la primarie fiind suparat pe decizia consiliului local, care nu-i permitea sa le pasca pe imas, deoarece ar fi bolnave, lucru respins de veterinar.