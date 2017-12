Clipe de groaza pentru mai multi muncitori moldoveni si romani, aflati intr-un oras din Germania: blocul in care erau cazati a fost cuprins de flacari - VIDEO

Mai multi muncitori moldoveni si romani au trecut prin momente cumplite in Germania, dupa ce blocul in care erau cazati a fost cuprins de flacari. Politia spune ca mai intai a luat foc o masina parcata in apropiere, iar apoi incendiul s-a extins in tot blocul. Focul ar fi fost provocat intentionat, presupun anchetatorii. Ministerul de Externe de la Chisinau anunta ca cetatenii moldoveni se afla in afara oricarui pericol.