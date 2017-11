CNAS cere de la o mama returnarea indemnizatiei de maternitate. De ce s-a ajuns in instanta - Bizlaw.md

Casa Nationala de Asigurari Sociale (CNAS) cere de la o mama incasarea a circa 34 de mii de lei, de care a beneficiat cu titlu de indemnizatie de maternitate. Si asta pentru ca femeia ar fi munci in acea perdioada si nu ar fi avut dreptul la indemnizatie. CNAS s-a adresat cu cerere de chemare in judecata, iar in motivare a indicat ca parata, aflandu-se in concediul de maternitate, a beneficiat pentru aceasta perioada de salariu, fiind incadrata in campul muncii.