Comerciantii de la Piata Avicola din capitala se plang ca nu au veceu acolo si sunt nevoiti sa mearga prin tufari. Pe de alta parte directorul pietei spune ca oamenii pot utiliza toaleta din blocul administrativ - VIDEO

Multi dintre comerciantii care stau de dimineata pana seara pentru a-si vinde pasarile sau plantele spun ca sunt intr-o situatie neplacuta si chiar rusinoasa. Nu au un veceu prin preajma, astfel ca sunt nevoiti sa gaseasca solutii nu tocmai sanitare.

“WC nu avem, noi prin tufari pe la Domus pe unde ne cade, dar suntem oameni vii si trebuie sa fie.”

“Muncim sunt obisnuiti cu greul, si cu toate si ne multumim cu ce avem, unde in piata centrala cu 9 mii buticul.”

“WC trebuie in orice local, unde si nu ar fi locuri de munca mai ales platite, trebuie sa fie si ingiena, la noi energia sau in tufari sau la Domos si stam in rand dar plata nu conteaza.”

“Aici trebuie sa fie un pic de ordine, wc nu-i poarta nui,uitati-va ce mizerie inghitim si platim 150 de lei.”

Cel mai apropiat veceu se afla la jumatate de kilometru si apartine altei pieti. Oamenii cred ca ca o data ce achita zilnic 150 de lei pentru arenda ar trebui sa beneficieze si de conditii cat de cat.

Si cumparatorii raman uimiti atunci cand afla despre aceasta situatia. Oamenii spun ca de cand lucreza aici, piata nu a avut niciodata un veceu. Pe o perioada scurta a fost instalat unul pe timp de zi. Majoritatea comerciantilor spun ca sunt de acord si cu asta deoarece nu au alta esire.

Contactat telefonic administratorul Pietii Avicole, Dumitru Furdui, spune ca situatia nu este chiar asa de grava. Potrivit acestuia, comerciantii pot utiliza toaleta din blocul administrativ, insa in momentul in care am filmar reportajul, usa era incuiata.

Dumitru FURDUI, ADMINISTRATORUL PIEȚEI AVICOLE: “Eu am plecat si din greseala am incuiat, insa de obicei e deschis. Putem merge sa verificati. Eu le pun si hartie.”

Dumitru Furdui spune ca in curand va fi amenajat un veceu pentru comercianti.