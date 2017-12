Competitia celor mai frumosi brazi, in capitala. Din dorinta de a avea cel mai original Pom de Craciun unii l-au confectionat din sticle de vin, altii l-au pus cu varful in jos sau l-au inlocuit cu un... artar - VIDEO

Pe strada Puskin din centrul capitalei, de cateva zile, se inalta falnic un brad din... sticle. Cei care l-au creat au folosit in total 240 de bucati. Instalat in fata unui magazin specializat in vanzarea bauturilor tari, pomul a devenit o adevarata atractie pentru trecatori, care nu-si pot lua ochii de la el.

“Arata extraordinar, pacat, ca sticlele sunt goale, ar fi trebuit sa fie pline. As instala si eu un astfel de brad acasa si as invita multi prieteni.”

“Foarte interesant, ceva nou, reclama acum e in trend si foarte bine.”

“Ingenios, nu consum asa mult alcol dar daca as avea o asemenea colectie as pune.”

“Original dar nu cred ca e publicitatea pentru a atrage clientii.”

Reprezentantii magazinului spera ca astfel vor atrage mai multi clienti.

Snejana MUNTEAN, ADMINISTARTOR MAGAZIN: “Aici este un loc unde multi straini se plimba, turisti, vrem sa le atragem atentia. Am facut si un bradut pentru maturi, daca bradul e bucuria copiilor acesta e a maturilor.”

Inca un brad din sticle a fost instalat la intrarea intr-o o vinarie din tara. Acesta este creat din 800 de sticle de vin. Unii insa in loc de brad, au decorat un artar. Impodobit cu globuri rosii pomul atrage atentia, hat de departe. Iar angajatii unei agentii de turism au decis sa-si instaleze bradul cu varful in jos. Ocupa mai putin spatiu si poate va aduce mai mult noroc, spun ei.

“Ca atare noi l-am pus pentru ca nu aveam mult spatiu in incapere si s-a primit asa in centrul sa-l vedem toti.”

“Cadourile unde sunt? Deasupra bradului la noi totul e invers. Anume pentru fiecare persoana este ceva deosibit care-l caracterizeaza.”

Insa cum sta bradul bradul atarnat de tavan ramane o taina.

Dumitru COJOHARI, VICEDIRECTOR AGENTIE De TURISM: “Asta e un secret tehnologic pe care nu-l putem spune. Ca este cu varful in jos sau cu fundul in sus ne inspira, cred ca bradul ne reprezinta uneori facem lucrurile cum nimeni nu se asteapta.”

Brazi impodobiti pot fi vazuti in fata mai multor magazie si oficii. Cei mai inalti sunt totusi cei doi din centrul capitalei. Al Guvernului de pe strada 31 august, care are 20 de metri si cel al Primariei din Piata Marii Adunari Nationale, care masoara 17 metri. In jurul acestuia va fi sarbatorit in acest an doar Revelionul.

Restul manifestatiilor dedicate sarbatorilor de iarna s-au mutat pe strad 31 august, unde la propunerea premierului a fost amenajat un Targ de Craciun.