Consumati cate un pahar cu apa la fiecare 20 de minute si nu uitati palariile si hainele vaporoase, de culori deschise, atunci cand iesiti din case. Recomandarile medicilor pentru perioada caniculara - VIDEO

Ferind de razele puternice ale soarelui anumite parti ale corpului, puteti rezista caldurii fara a avea apoi probleme de sanatate. De exemplu, medicii ne sfatuie sa purtam palarii ori sa avem o esarfa, pe care sa o umezim de cateva ori si sa o punem la ceafa. In schimb, nu trebuie sa ne racorim cu apa rece. Desi la moment putem avea o senzatie de racorire, ulterior temperatura din corp creste si mai repede.

Mariana MORARI, MEDIC, SECTIA PRIMIRI URGENTE, SPITALUL „SFANTA TREIME“: „Fara bauturi alcoolice si bauturi care contin cofeina.„

Nu este recomandat sa va racoriti cu bere si nici cu inghetata. Consumati fructe si legume, care contin multa apa: castraveti, rosii, dovlecei, dar si pepenele verde ori piersicii. Si nu uitati sa beti cate un pahar cu apa, la fiecare sfert de ora.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: "Medicii ne recomanda sa facem dusuri caldute si dese, dupa ce venim infierbantati de afara. Astfel, putem rezista mai simplu pe timp de canicula. Iar daca sunteti la birou ori in oras, o sa va salveze cateva trucuri. De exemplu, daca tineti incheiturile mainilor sub apa rece timp de 10 secunde, o sa va simtiti mai bine inca o ora.„

Ca sa nu cedati sub soarele dogorator, evitati iesirile in oras la amiaza. Este extrem de periculos sa va aflati afara intre orele 11 si 17. Ori, stati cat mai mult la umbra sau in apropierea strandurilor.

Cei mai afectati in aceste zile de foc sunt copiii, varstnicii, dar si persoanele care sufera de boli cardio-vasculare. Totusi, orice persoana, care sta in soare si nu este bine hidratata, ar putea avea nevoie de ajutorul medicilor.

Totodata, pentru a mentine o temperatura mai scazuta a aerului in locuinte, ar fi bine sa acoperiti geamurile cu jaluzele sau draperii, dar si sa folositi cat mai putin aparatele electrocasnice.