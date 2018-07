Copiii dintr-un sat din Taraclia isi vor putea continua studiile in localitatea lor. Scoala, care avea pana acum miros de mucegai si care se afla intr-o stare deplorabila, va fi reparata: este unica institutie din regiune cu predare in limba romana - VIDE

Singura scoala cu predare in limba romana din raionul Taraclia va arata altfel de la 1 septembrie. Tavanul spart sau peretii plini de mucegai vor disparea. Institutia va fi reparata din banii colectati de organizatia unionista ODIP.

Vlad BILETCHI, PRESEDINTE ODIP: “Am aflat despre aceasta scoala de la localnici care au alertat starea dezastruoasa in care se afla scoala, care risca sa fie inchisa. Vazand acest mucegai, aceasta tencuiala care cadea si peretii cu crapaturi care pun in pericol viata si sanatatea copiilor am demarat o ampla campanie de colectare a fondurilor.”

Aceasta scoala nu a mai fost reparata din 1988, fiind carpita doar din banii colectati de pariniti. Intre timp, locatarii s-au gandit sa repare si gradinita din localitate. Din lipsa de bani, au gasit o solutie – comasarea celor doua institutii. Astfel, Guvernul Romaniei a oferit doua milioane de lei pentru reparatia gradinitei. Din acesti bani a fost renovata fatada, schimbate geamurile, tavanul si acoperisul.

Ada DONCEVA, DIRECTOR GRADINITA: “Sursa noastra este consiliul raional, de fiecare data le scriam cate un demers ca avem nevoie iata de asa suma pentru reparatia scolii, dar acolo sunt foarte scumpe alocatiile, pur si simplu nu le-am primit.”

La reparatia scolii au contribuit si moldovenii aflati peste hotare. Acest barbat este stabilit in Italia. Spune ca a venit acasa in vacanta si cand a vazut in ce stare se afla gimnaziul a decis sa ajute cu ce poate.

“Ce-am vazut e greu, pentru ca noi am fost un pic mai norocosi, am avut posibilitatea de a invata in conditii mai bune.”

Aceasta femeie, dar si copiii ei au invatat aici. Spune ca nu poate privi cum institutia dispare.

“Cand am posibilitatea vin si dau o mana de ajutor ca e dezastru, dezastru.”

Am vorbit si cu elevii care abia asteapta sa paseasca in noile sali de clase. Ei nu-si petrec vacanta jucandu-se in curte, ci vopsind peretii scolii.

“Ca sa vad aceasta scoala reparata, sa fie mai multi copii la scoala.”

“Eu aici jupesc paretii ca sa fie scoala buna si in conditii bune.”

Daca scoala ar fi fost inchisa, copiii urmau sa mearga km intregi la studii in alt sat.

Vasile TURCANU, PROFESOR DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA: “A fost scoala la Valea Perjii, Balanu, Hartop scoala romaneasca , dar la moment este unica pentru ca celelate au fost lichidate.”

Parintii sunt cei mai multumiti, deoarece copii lor vor merge la scoala in localitate.

“A fost un an cand chiar cand au vrut sa o inchida, dar s-au adunat si parintii.”

Gimnaziul din satul Aluatu este unicul cu predare in limba romana din raionul Taraclia. El este frecventat de 64 de elevi.