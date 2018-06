Copiii cu dereglari metabolice internati la spitalul “Emilian Cotaga” vor fi tratati in conditii mai bune dupa renovarea sectiei: "E mai curat. Este si apa calda" - VIDEO

Pe Alexandrina Cuznetova am gasit-o in unul din saloanele renovate impreuna cu tatal sau. Pentru ca s-a nascut cu dereglari de metabolism, fetita este internata de sapte ani, cu regularitate in aceasta sectie. Asa ca atat ea cat si tatal sau spun ca se bucura de schimbare.

Iurie CUZNETOV, TATA: “Cu 7 ani in urma si este deosibire mare, anturajul, utiliajul nu erau aceste performate, conditii foarte bune, mediici mereu ne-au ajutat.”

Alexandrina CUZNITUVA, PACIENTA: "Ce ti-ar mai lipsi aici?- Un televizor si niste jucarii.”

De doisprezece ani, in aceasta sectie nu s-a mai facut reparatie. Mamele care vin aici cu copiii lor spun ca era deja timpul sa fie improspatate conditiile.

“Acum e mai curat mai frumos mai aranjat. Este si apa calda si baie.”

Mobila veche a fost inlocuita cu alta, noua. Au fost aduse inca 5 paturi asa ca acum pot fi internate pana la 25 de persoane.

Vasile TOMUZ, VICEDIRECTOR SP. “EMILIAN COTAGA”: “S-a facut reparatie in toate saloanele, s-au schimbat usile, a fost schimbat sistemul de iluminare si canalizare.”

Unii angajati ai institutii spun ca totusi mai este nevoie si de alte schimbari pentru ca cei 700 de copii care sunt internati aici in fiecare an sa poata primi ingrijiri la cel mai inalt nivel.

Constantin TERPES, MEDIC REANIMATOLOG: “Lipsesc medicamente mai bune si aparataj mai performat eu ca reamatolog as avea nevoie.”

Conducerea institutiei spune ca ar fi nevoie de multe investitii in spital, intrucat multe alte sectii nu au fost inca reparate. Dar pentru asta este nevoie de bani.

Vasile TOMUZ, VICEDIRECTORUL SP “EMILIAN COTAGA”: “Cautam resurse finaciare pentru a prelungi renovarea. Necesita renovari blocul chirugical in ansamblu pentru ca este un bloc din anii 70.”

Pentru reparatia sectiei au fost alocati peste 700 de mii de lei din sursele “Institului Mamei si a Copilului”, iar peste 50 de mii de lei pentru cumpararea mobilierului au venit de la doua ONG-uri.