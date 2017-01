O moldoveanca stabilita la Londra a deschis un centru pentru copiii cu dizabilitati din Rascani cum mai rar vezi la noi. Pentru asta, regina Marii Britanii a anuntat ca o decoreaza. Totusi, centrul risca sa se inchida - VIDEO

Au trait ani intregi inchisi in case, cu ochii la geam, tintuiti in scaune cu rotile. Iar de un an au inceput si ei sa aiba o viata sociala normala. Copiii cu dizabilitati din Riscani au parte de un centru dotat si confortabil deschis datorita unei moldovence stabilita la Londra. Tanara a directionat aici investitii mari si multe donatii, iar pentru tot ce a facut, regina Marii Britanii a anuntat ca o va decora in curand. Problema e ca acum, in lipsa finantarii locale, centrul s-ar putea inchide din cauza cheltuielilor mari pentru intretinere.