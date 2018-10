Copiii din satul Cruzesti au scapat de gradinita veche, mica si avariata in care se inghesuiau pana nu demult. Picii au trecut intr-o institutie confortabila si dotata cu toate cele necesare - VIDEO

Gradinita din Cruzesti se afla intr-o cladire veche, in care bucataresele nu puteau nici macar sa pregateasca mancarea copiilor. Asa ca o aduceau cu cratitele de la cantina gimnaziului.

De astazi nu vor mai avea aceste batai de cap. O anexa a gimnaziului din Cruzesti a fost renovata de la zero si transformata intr-o gradinita ca la carte.

Aurelia RUSU, DIRECTORUL COMPLEXULUI EDUCATIONAL DIN CRUZESTI: "Cheltuielile au fost efectuat epentru termoizolarea peretilor pentru schimbarea sistemului de electricitate. Pentru schimabrea sistemului de incalzire."

Copii au pregatit dansuri si cantece cu ocazia deschiderii gradinitei. Ei sunt bucurosi pentru ca aici le este mai confortabil, dar cel mai important pentru ei – mai colorat si mai frumos.

"Imi place, invatam, ne jucam, citim, coloram. Dulapurile pentru ca sunt colorate."

"Scriem, desenam ne jucam de-a v-ati ascunselea. Ne place ca este cu baloane si ca are tabla, aici ne arata cum se scrie cum sa citim."

Parintii sunt si ei multumiti ca isi vor putea lasa copiii in conditii mai bune.

"E foarte bine pentru noi renovarea gradinitei. Intr-un bloc mai vechi si mai putin incapator, nu chiar atat de bune ca aici."

"Era veche gradinita, acum au tot jucarii, mobila noua tot ii frumos si e cald. Lor le place si parintii sunt multumiti."

"Pana acum lucram in niste conditii nu prea bune, era spatiu cam mic acolo. La veceu copii stateau in rand. Spatiu putin era si in grupa copii stateau strans. Aici e mai largut copii se joaca mai bine."

Pentru renovarea anexei, Guvernul Romaniei a alocat in jur de doua milioane de lei.

Bogdan Ionel RODEANU, PRESEDINTELE COMISIEI LEGISLATIVE COMUNE, ROMANIA-RM: "Sunt institutii prescolare care au suportat in ultima perioada investitii serioase in ceea ce priveste reabilitarea si modelarea contextului educational. Trebuie sa fie multumiti copiii si educatorii."

Radu FILIP, REPREZENTANT AL AMBASADEI ROMANIEI IN REPUBLICA MOLDOVA: "Noi militam permanent pentru dezvoltarea acestui proiect in toate regiunile din Republica Moldova."

In gradinita inaugurata vor incapea mai multi copii. Daca pana acum in grija educatorilor erau 70 de micuti, acum capacitatea institutiei a crescut pana la 100 de copii.

In curand se va deschide si o grupa cresa. Pentru renovarea si dotarea gardinitelor din Republica Moldova, Guvernul Romaniei a alocat 26 de milioane de euro. Pana in prezent au fost renovate 845 de institutii de invatamant prescolar.