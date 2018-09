Copiii internati in spitalele din nordul tarii vor invata limba engleza prin joc. Initiatorii isi propun sa ocupe cat mai productiv timpul picilor aflati acolo pentru tratament - VIDEO

Proiectul de studiere a limbii egleze, in premiera in tara noastra, presupune activitati de doua ori pe saptamana in cadrul spitalului. Initiativa apartine unei mamici, profesoare la randul ei, care s-a inspirat din propria experienta.

Victoria MASCALIUC, COORDONATOARE PROIECT02: ”Cu durere in suflet imi aduc aminte cand copiii mei internati in spital, imi spuneau: mama, as vrea foarte mult sa invat ceva, da si sa ma joc. Aceasta a fost baza la initierea acestui proiect.”

Lectiile distractive vor fi organizate de profesori de limba egleza, cu o experienta de peste 10 ani. Orele se vor face prin metode interactive si de joc.

Natalia URSU, PROFESOR DE LIMBA ENGLEZA00:”Aici nu avem rol de invatator, dar de coordonator, prieten. 00;50 Avem fise, avem creioane, carioci, desenam, cantam, dansam. Copiii sunt cam plictisiti, iar asta le face ziua mai vesela.”

Chiar daca copiii au varste diferite, programele sunt concepute in asa mod incat sa capteze atentia fiecaruia.

Adela NOVAC, CONFIRENTIAR UNIVERSITAR, UNIVERSITATEA ALECU RUSSO DIN BALTI : ”Echipa noastra se va ingriji sa ofere sustinere copiilor, sa le aduca starea normala de spirit prin exersarea limbii engleze si limbii romane.”

Medicii sustin ca astfel copiii, dar si mamicile acestora, vor trece mai usor peste perioada de internare.

Maria NEAMTU, SEFA DEPARTAMENTULUI PEDIATRIE, SPITALUL RAIONAL BALTI00: ”Vor fi si efecte benefice curatie, ca fonul psiho emotional al copiilor se va ridica si astfel vom beneficia si de sanatatea copiilor.”

Proiectul a fost lansat astazi la Balti si la Glodeni. Chiar din prima zi copiii au invatat cuvinte noi.

“Sunt mamica tanara si stand cu copilul in spital am avut aceasta ocazie, sa invatam limba engleza. Imi place foarte mult.”

“Invat limba franceza, dar astazi am invatat cuvinte noi din limba engleza. Am invatat culoarea galben…, roz…, negru.”

In cadrul programului vor fi implicati si voluntari de la Corpul Pacii.

”Sunt entuziasmata sa lucrez cu acesti copii. Va fi distractiv pentru ei sa invete engleza, sa se joace, activitati care sunt in afara rutinei lor.”

“Ai sansa sa fii sanatos invatand limba engleza” va demara si in spitalele din Sangerei, Falesti, Floresti, Soroca si Edinet. Pentru implementarea acestuia ambasada SUA a alocat 6 mii de dolari.