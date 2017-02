Copiii vin flamanzi de la gradinite iar calitatea produselor inca lasa de dorit. Ce au spus mai multi parinti la audierile publice privind alimentarea in institutiile prescolare - VIDEO

Aliona Botnaru este din Orhei si spune ca initial s-a bucurat de noul meniu, care include mai mult peste, fructe si legume. Totusi, femeia sustine ca de cateva saptamani copiii ei au inceput sa vina acasa...flamanzi.

Aliona BOTNARU, MAMA “Din 6 kilograme de cartofi, 4 kilograme au ramas dupa decojire. In farfuria copilului ajunge un cartof micut sau 1 gram de morcov.”

Femeia spune ca a mers la gradinita si a vazut cu ce sunt hraniti copiii. De portiile prea mici incluse in noul regim alimentar s-au plans mai multi parintidin Orhei.

"La gustare primesc un mar si un biscuit..."

Ea mai spune ca unele bucate, de exemplu, supa-crem, sunt prea grele pentru copii.

"Include faina, mazare, fasole, lapte..."

Recent primaria din Orhei s-a laudat ca un medic militar, care ar fi fost responsabil de alimentatia a trei fosti presedinti ai Moldovei, va avea grija de bucatele pregatite pentru micuti, astfel incat in institutii sa nu ajunga produse alterate. Asa cum s-a intamplat la Chisinau. Astazi cateva mame din capitala s-au plans ca in farfuriile copiilor mai ajung produse produse care au fost interzise, cum ar fi margarina, rosiile in sucul lor sau laptele condensat. Totodata, in cateva gradinite copiii nu ar primi fructe deloc.

"Parintii aduc fructe la gradinite..."

La audierile publice de astazi au fost invitati reprezentanti ai asociatilor de parinti din toata tara. Deputatii, din comisia parlamentara, care au inspectat mai multe gradinite din tara spun ca vor transmite nemultumirile parintilor, responsabililor din sanatate, pentru ca acestia sa ia masuri.

Comisia parlamentara a fost creata dupa ce s-a aflat ca subdiviziunile Directiei Educatie Chisinau favorizau anumite companii in cadrul licitatiilor de achizitionare a produselor alimentare, iar in urma interceptarilor telefonice s-a descoperit ca au existat si cazuri in care in gradinite ajungeau alimente alterate.

Dupa audieri, Comisia speciala va prezenta un raport final in plenul Parlamentului, pana la data de 23 martie.