Corpurile neinsufletite ale pilotilor decedati in Coasta de Fildes ajung acasa. O echipa de experti pleaca sa investigheze accidentul - GALERIE FOTO - ZdG

In seara zilei de joi, 26 octombrie 2017, la ora 20:40, corpurile neinsufletite ale celor patru piloti moldoveni care au decedat in accidentul aviatic din 14 octombrie in Coasta de Fildes (Cote d’Ivoire), vor ajune la Chisinau, anunta compania aeriana Valan International Cargo Charter. Cei doi membri de echipaj care au supravietuit catastrofei, s-au intors deja acasa.