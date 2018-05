Credinciosii care sarbatoresc astazi Inaltarea Domnului, numita in popor si Ispasul au mers la biserica pentru a sfinti cozonac si oua rosii. Voronin: "La biserica asa se umbla, cu sufletul" - VIDEO

Catedrala Nasterea Domnului din capitala a fost de dimineata plina. Zeci de crestini au ascultat slujba si au aprins lumanari.

"Astazi s-a inaltat la ceruri si totodata le-a spus mucenicilor sa nu fie tristi pentru ca il va trimite pe duhul sfant. Sotia aseara a vopsit oua rosii."

"Traditiile sunt frumoase, facem aceeasi pasca. Am venit cu nepotelul. - Si i-ati spus ce sarbatoare este astazi? - Da, le-am spus ca venim aici la Doamne-Doamne."

"Semnifica curatenia, simplitatea, bunatatea omului, asta-i principalul. Sa nu ne mancam unii pe altii, pentru ca traim intr-o societate in care nici cuvinte nu sunt de spus."

Pentru ca a gatit pana noaptea tarziu, femeia spune ca azi isi asteapa copiii si nepotii in jurul mesei.

"Vopsim oua, facem piftie, toata masa ca de Pasti se face. Copii si nepotii sunt in oras si aseara m-am pregatit ca sa merg la ei."

Printre cei care au mers la biserica a fost si Vladimir Voronin. Liderul PCRM a venit singur la slujba.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "La biserica asa se umbla, cu sufletul. Hristos s-a inaltat si ne-a lasat pe noi aici cu toate pacatele si chinurile noastre "

La Soroca, enoriasii au venit la biserica cu oua rosii si pasca pe care le-au sfintit.

"La noi in familie se sarbatoreste ca de obicei. Am copt pasca dulce cu branza, piftie, am mai facut si o salata."

Oamenii s-au rugat pentru sanatate si s-au impartasit.

"Am venit cu oua rosii care azi se dau de pomana si totodata am venit sa ne rugam pentru sanatate si binele tarii. Sa ne dea Domnul ploaie pentru semintele puse in pamant."

"E o traditie ca sin fiecare an cu familia, cu buneii sa mergem la biserica."

Inaltarea Domnului sau Ispasul, se sarbatoreste la 40 de zile dupa Pasti. De astazi si pana la Rusalii, credinciosii se saluta cu “Hristos a Inaltat”. Peste 10 zile, in Duminica Mare crestinii pun ramuri de salcii la usi si geamuri, pentru a alunga spiritele rele.