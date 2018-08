Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Adormirea Maicii Domnului sau cum se mai spune in popor Sfanta Maria cea Mare - VIDEO

Atat tineri cant si batrani au venit sa aprinda cate o lumanare dar si sa asculte slujba.

Oamenii spun ca au venit in aceasta zi la biserica sa se roage pentru apropiati la icoana Sfintei Marii.

Enoriasii spun timp doua saptamani au incercat sa tina post iar astazi se vor infruptat din multe bucate. Unii le-au adus la biserica pentru a le sfinti.

Adormirea Maicii Domnului aminteste de momentul plecarii Sfintei Fecioare Maria din lumea aceasta.

Serghei LUPAN, PREOT CATEDRALA MITROPOLITANA: “Dupa ce au murit, au inmormantat-o, au ingropat-o cu un cantec de doliu, si ea a intrat imparateasa cerului si a pamantului.”

Sfanta Fecioara Maria are mai multe sarbatori in cursul unui an, dar cea mai importanta este cea de azi. In Moldova sunt peste 120 de mii de femei care poarta numele Maria si-si sarbatoresc astazi onomastica.