Cu doar cateva zile inainte de inceputul noului an scolar, parintii se inghesuie pe la tarabele din piata sa faca ultimele cumparaturi. Medicii ortopezi atentioneaza parintii sa nu tina cont doar la pret si design - VIDEO

In aceasta perioada pietele abunda in modele de ghiozdane si culori care-ti fura privirea. Cu desene din animatiile preferate ale copiilor sau moderne si stilate pentru elevii mai mari, ghiozdanul ramane a fi accesoriul fara de care nu poti pasi pragul scolii. Parintii se pornesc la cumparaturi nu doar cu bani in buzunar, dar si cu niste idei legate de comoditate.

”Trebuie sa aiba multe buzunare ca sa fie comod, sa aiba unde pune rechizitele. Spatele e foarte comod.”

Ghiozdanul ortopedic a facut-o pe acesta mama sa scoata din buzunar peste 600 de lei, dar sustine ca pretul este direct proportional cu calitatea. Mai greu este in cazul elevilor de gimnaziu sau liceu, unde moda este cea care da verdictul final.

”Mai mult ma uit sa-i placa baiatului. -Daca il dam jos din spate si ne uitam ce are? -Nu are nimic."

"Una asa mai simpla.”

Medicii atentioneaza ca dimensiunea ghiozdanului trebuie sa fie aleasa dupa marimea spatelui.

Grigorii RUSANOVSCHI, SEF SECTIA TRAUMATOLOGIE SCMC IGNATENCO: ”Sa nu fie mai inalt decat linia orizontala a umerilor. Sa aiba ghiozdanul unde se sprijina pe spate si in regiunea lombara sa aiba burete ca sa nu-l roada pe copil la spate si sa nu-l stranga tare.”

Odata cumparat si umplut cu rechizite, apar parametrii de greutate, pe care ghiozdanul nu ar trebui sa-i depaseasca.. In caz contrar scolioza e pericolul ce l-ar putea paste pe copil.

Grigorii RUSANOVSCHI, SEF SECTIA TRAUMATOLOGIE SCMC IGNATENCO: ”Greutatea ghiozdanului cu carti trebuie sa fie aproximativ 10% din greutatea corporala a copilului.”

Asta insemnand ca un copil de 10 ani, care ar are in jur de 35 de kg, ar trebui sa mearga la scoala cu un ghiozdan nu mai greu de 3 kg si jumatate.

”3-5 kg, depinde de zi, de lectii. -Stiti cam cat trebuie sa cantareasca un ghiozdan? -Nu.”

Specialistii subliniaza ca aceste reguli sunt valabile atat pentru elevii din treapta primara, cat si pentru cei de gimnaziu sau liceu.

Grigorii RUSANOVSCHI, SEF SECTIA TRAUMATOLOGIE SCMC IGNATENCO: ”Principalul ca copilul cand creste sa nu-l poarte doar pe un umar. Dupa aceasta apar devieri.”

Ortpezii spun ca perioada in care copiii cresc brusc este cea mai critica, 10-14 ani in cazul fetelor si 12-16 ani in cazul baietilor. Din cauza formei si a greutatii ghiozdanului pot aparea dereglari de tinuta, care duc intr-un final la aparitia scoliozei.