Cu doua zile inainte de Craciun, brazii se vand ca painea calda: "Cumparam dupa marimea incaperii si dupa banii din portmoneu". Cat rebuie sa scoateti din buzunare, pentru un pom, in aceste zile - VIDEO

Igor BODIU, COMERCIANT: „Vanzarile merg tare bine, iata azi am vandut 10 brazi.“

Igor Bodiu din Edinet spune ca de 3 ani vinde brazi in capitala, iar cei mai multi cumparatori sunt inainte de Craciun si Revelion.

Igor BODIU, COMERCIANT: „Cand cumpara lumea mai mult brazi? De pe 23, 24, 27, 28, 29. In ultimile zile vin cei mai multi. Pretul unui brad incepe de la 150 de lei, iar cel mai scump ajunge si pana la 800 de lei."

„De care pomi prefera oamenii? Fiecare dupa incapere si dupa portmoneu. De obicei de care? Un metru jumate doi.“

Domnul Ion a venit sa cumpere un brad impreuna cu nepotica.

„Vrem un bradut nu chiar mare dar frumos sa fie, Cum vreti sa decorati bradul anul acesta? Cu decorarea iata se ocupa nepotica. Cum o sa decorez bradul? Vreau sa-l decorez sa fie frumos, ce jucarii o sa pui pe dansul? Luminite, globuri, cu cine o sa impodobesti bradul ? Cu bunica.“

Multi spun ca au cumparat brazii astazi, astfel ca pomii sa ramana verzi pana la sarbatorile pe stil vechi, Craciunul, Boboteaza si Sfantul Vasile.

„Sarbatoriti Craciunul pe 25 sau pe 7? Pe 25 pe stil nou. Impodobim bradul inainte de sarbatori inainte de Craciun. Cum va par preturile? Nu stiu inca nu am intrebat, da oricum o sa cumparam, avem copil mic.“

„Eu am cumparat astazi acest brad pentru ca demult am cautat asa brad, pentru nepotica mea. Pe urma nu o sa am timp. O sa fiu la lucru. Acesta este molid si o sa stea foarte mult. Cumpar ca sa avem pomul de pe 25 decembrie pana pe 12 ianuarie, nu doar la Craciun dar si la Boboteaza.“

Comerciantii au scos in vanzare brazi din pepinierele de la noi, dar si din Romania. Ei spera ca vor avea vanzari bune si inainte de Revelion. Atunci o sa mai cedeze din pret doar ca sa nu ramana cu pomii pe la anul.