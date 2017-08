Cu focuri de arma, bubuituri si grenade a inceput ziua in cartierul Posta Veche. Trupele de carabinieri au facut un exercitiu de amploare, ceea ce i-a speriat insa pe oamenii care locuiesc in preajma - VIDEO

Cei 900 de carabinieri si-au inceput misiunea in zorii zilei, cand au pornit intr-un mars de 10 km.

Ulterior, a fost simulat un protest, care, potrivit scenariului, devenise violent.

Ion CEBANU, SEF DE BATALION "Manifestantii devin tot mai activi si trecem la faza de retinere a persoanelor, aceste persoane sunt retinute ca sa-i scoaterea acestora din fata obiectivilor de importanta strategica, in realitatea poate fi si mai dur.”

Desi nu au prea au avut de infruntat astfel de situatii, carabinierii spun ca sunt pregatiti pentru orice.

"In unitatea in pregatit des in oras prima data,nu a fost nimic dificil pentru ca sunte, deja antrenati."

"Ne atrenam mereu, chiar daca ne punem viata in pericol."

"Mi se pare ceva normal ca apar cinstea tarii.”

"Imi place ceea fac."

Si cateva fete au participat la exercitiu. Una din ele este Cristina Popescu, care activeaza de 6 ani in batalionul cu destinatie speciala "Scorpion”.

Cristina POPOSCU, OFITER, BATALIONUL "SCORPION” "Nici in cadrul serviciului nu sunt diferintiata, nu se face diferinta dar de asta si avem o pregatirea, speciala, fac multe antranamente”.

Exercitiul a fost urmarit de sefii de la interne.

Ion TURCAN, VICEMINISTRU AL AFACERILOR INTERNE "Deja putem sa spunem ca efectivul a facut fata, nu avem nici un ranit”.

Si pentru ca totul s-a intamplat dimineata devereme, unii oameni care locuiesc in preajma s-au trezit speriati de zgomotul puternic.

"Foarte frumos, ma intrebam ce se intampla, e o educatie barbateasca pentru ei”. VOX 8034,, Nu ne-am speriat dar asa ca la armata, pregatire speciala”.





Altii insa au pierdut minute bune in trafic, pentru ca s-au creat mici ambuteiaje.

"Lumea se grabeste la serviciu, asta se intampla din cauza lor. Care exercitiu acum de dimineata, noapte sa-l demostreze."

Carabinierii au rolul de a mentine ordinea publica. Tot ei sunt cei care pazesc anumite cladiri, cum ar fi ambasadele, de exemplu.