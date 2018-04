Cu lacrimi in ochi si flori in mana, sute de moldoveni au comemorat victimele catastrofei de la Cernobal. Se implinesc 32 de ani de la accidentul nuclear - VIDEO

Acum 27 de ani Elena Craciun si-a pierdut sotul in urma catastrofei de la Cernobal. Cu lacrimi in ochi, ea ne-a povestit cat de greu i-a fost sa-si creasca singura copii.

Elena CRACIUN: "Sotul e mort din 91. Primul om care a decedat din Republica Moldova. Singura, slava Domnului ca m-a ajutat, lucram pana la amiaza la gradinita, sambata si duminica ma duceam cu ziua. Nu mi-am dat copii la orfelinat cum fac altii, fug si lasa copii in drum."

Totodata, femeia se plange ca primeste un ajutor mic de la stat.

"Cu sacrificiul vietii lor, au scapat lumea de acea boala strasnica pe care nimeni nu o vede. Parlamentarii nostri nu au fost nimeni acolo si nu stiu. Unul iti dadea facilitati, altul venea si ti le lua."

Majoritatea vaduvelor prezente astazi la eveniment s-au plans pe indemnizatiile mici.

"Venim de fiecare data aici si de fiecare data ne promit marea si de toate. Ne da 250 de lei ajutor."

"Imi pare rau ca nu avem un monument sa punem flori, sa avem amintire, sa avem la cine veni. Piatra e piatra, dar merita un monument."

Cei ramasi in viata isi aduc aminte cu greu de catastrofa de acum trei decenii.

"Multi nu mai sunt in viata. Dintre prietenii mei au ramas putini. Ne chinuim acasa, suferim in liniste si ne bazam pe sotii."

"Promit, asteptam 32 de ani. La fiecare miting! A fost Lupu si altii si spun ca suntem datori in fata voastra. Atunci intoarceti aceasta datorie si lasati-ne si noi va vom lasa pe voi."

La piatra de temelie a Complexului din strada Trandafirilor s-au perindat astazi si oficiali, insa nu mai marii tarii. Viceprim-ministru pentru reintegrare si vicepresedintele Parlamentului Vladimir Vitiuc au depus in graba flori si au plecat.

Tot astazi, deputatii au tinut un minut de reculegere la sedinta Parlamentului.

In total, peste 3500 de moldoveni au fost trimisi din ordinul oficialilor de la Moscova pentru a lichida efectele dezastrului de la Cernobil. Ei s-au aflat in acea zona de la cateva luni pana la doi ani.

O mie dintre ei nu mai sunt in viata. In urma cu 32 de ani, la Cernobal s-a produs una dintre cele mai mari tragedii nucleare din istorie - reactorul numarul 4 al Centralei Nucleare a explodat in timpul unui test de siguranta. Combustibilul nuclear a ars timp de zece zile si a emis in atmosfera elemente radioactive care au contaminat pana la trei sferturi din Europa, dar mai ales Ucraina, Belarusul si Rusia. Substantele radioactive s-au raspandit si pe teritoriul Moldovei.

In prezent, bilantul victimelor catastrofei este in continuare subiect de dezbatere. Comitetul Stiintific al ONU recunoaste in mod oficial doar 30 de morti ucisi de radiatii imediat dupa accident. Greenpeace a evaluat la 100 de mii numarul deceselor cauzate de catastrofa.