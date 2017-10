Cu vise frante si amintiri dureroase despre batai si insulte. Asa au plecat trei surori din scoala-internat pentru copii cu retinere in dezvoltare din Costesti, unde au stat 8 ani, desi sunt perfect sanatoase - VIDEO

Vise frante si amintiri dureroase despre batai si insulte. Este bagajul cu care au plecat trei surori din scoala-internat pentru copii cu retinere in dezvoltare din Costesti. Au stat acolo 8 ani, desi sunt perfect sanatoase. Organizatia Copil Comunitate Familie le-a scos de acolo, la fel ca si pe ceilalti 80 de copii si a inchis institutia. CCF a ajutat ca multe alte internate din Moldova sa dispara, iar copiii sa traiasca in familii.

Trancanit de farfurii si palavrageala in voie.

Sunt noua in jurul mesei, toti voiosi si multumiti de inca o zi traita... acasa.

Sunt frati si surori pentru ca asa le place lor sa-si spuna.

"Cine este cel mai mare?"

De fapt sunt cateva cupluri de frati adunate de Aliona si Victor Suschevici sub acelasi acoperis. Sunt veniti toti din diferite institutii ca sa formeze aici o familie.

Aliona SUSCHEVICI, EDUCATOR, CASA DE TIP FAMILIE: “Doua fete imi spun mama, cred ca asa simt ele.”

Victor SUSCHEVICI, EDUCATOR, CASA DE TIP FAMILIE: “Mama e cu fetele, eu mai mult cu baietii. Suntem uniti, facem totul impreuna.”

Isi impart treburile in mod egal.

Si se bucura cu totii ca pot invata ce inseamna sa ai unde veni acasa ori cum e sa spui cuiva mama si tata.

Aceste trei surori sunt venite in casa familiei Suschevici de la scoala-internat din Costesti, Rascani.

“Mama ne-a lasat cand eram foarte mici la stana tatalui ei. Acolo au venit de la primarie si ne-au dus la Costesti.”

Opt ani au stat acolo – ani care au fost ca si cum taiati din copilaria lor si care au lasat un gol greu de acoperit.

“Strigau la noi, ne bateau.”

“Profesoara m-a scos in fata clasei, la un moment dat si m-a batut cu capul de tabla.”

“Aici nimeni nu striga la noi, ne iubesc, ne ingrijesc.”

Fetele sunt perfect sanatoase, dar au invatat la internat dupa un program special destinat copiilor cu retineri grave in dezvoltare.

Livia TOLINCA, SPECIALIST DIR. ASISTENTA SOCIALA RASCANI: “Fetele vin dintr-o familie social vulnerabila, iar parintii au fost decazuti din drepturile parintesti. Au fost duse la internatul de la Costesti pentru ca nu existau alte servicii sociale in care sa fie plasate.”

Asta pur si simplu le-a facut tandari oportunitatile si visele.

“Visam sa devin asistenta medicala. Dar nu m-au acceptat la colegiu din cauza ca le-am prezentat certificatul cu CES. Acum sunt la scoala profesionala pentru croitorie.”

Cele mai mici sunt acum integrate in scoli obisnuite si i-au ajuns cu temele la galop si fara probleme pe ceilalti copii.

"Iata am nota 8 si iar 8, apoi 9. - Aici ai 10 – Da, la limba engleza. - Si inca un zece! Bravo!"

Povestea lor a avut o turnura fericita dupa ce organizatia Copil Comunitate Familie s-a implicat.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Acum trei ani, cand CCF a luat in grija sa institutia din Costesti, aici erau internati 88 de copii. Fiecare dintre ei a fost evaluat si s-a stabilit ca doar trei aveau o retinere evidenta in dezvoltare. Ulterior tuturor le-au fost gasite rudele, iar pentru cei care nu le au - au fost gasite familii in care sa fie plasati. Acum sunt toti pe la casele lor, iar internatul a fost inchis oficial la 1 iunie 2017.”

Sunt cam 10 ani de cand Moldova a inteles ca o institutie rezidentiala nu este un mediu bun pentru un copil.

Liliana ROTARU, PRESEDINTE CCF: “Institutia franeaza dezvoltarea unui copil. Fiind lipsit de modelul familiei, acesta incepe sa aiba comportamente pe care noi le numim ulterior agresive si delincvente.”

Si de atunci, autoritatile au pornit un proces amplu numit dezinstitutionalizare. Organizatia Copil Comunitate Familie a sustinut intotdeauna acest proces. Creat in 2004 de cinci specialisti din diferte domenii insufletiti de aceeasi idee, ONG-ul a inceput sa scoata copiii unul cate unul de dupa aceste garduri, ducandu-i in familii – la rude sau la asistenti parentali.

Liliana ROTARU, PRESEDINTE CCF: “Noi ajutam autoritatile sa creeze servicii alternative institutiei care sa aduca modelul familiei – case de copii de tip familie, asistenti parentali, crese sociale. In felul acesta ajutam si la prevenirea institutionalizarii.”

In felul acesta noua instititutii asistate de CCF au fost inchise si peste o mie de copii si-au gasit un loc intr-o familie, alti aproape 2000 care erau cat pe ce sa ajunga in internate au fost ajutati sa aiba o soarta mai buna.

Iar daca acum 10 ani in Moldova erau peste 70 de institutii rezidentiale si circa 12 mii de copii internati, acum au ramas doar in jur de 20 si mai putin de 2 mii de copii in ele.

Cauza CCF este sustinuta de renumita soprana Valentina Nafornita care va canta in acest scop la Chisinau alaturi de Alex Calancea Band la Gala Generozitatii organizata de CCF si PRO TV. Concertul de caritate sa da pe 2 decembrie si este dedicat copiilor care inca asteapta sa-si gaseasca un loc pe care sa-l poata numi acasa.