Cele mai bune vinuri din tara vor putea fi gustate la Festivalul DeVin&DeGust care va fi organizat in premiera in Moldova - VIDEO

Cum ar fi sa gasiti in acelasi loc cele mai bune vinuri din tara, cunoscute pentru aromele unice, dar si calitatea superioara. Veti avea sansa si sa gustati din ele la Festivalul DeVin&DeGust, organizat in premiera in Moldova. Evenimentul va intruni producatori din cele 4 regiuni cu indicatie geografica protejata, ceea ce inseamna ca vinurile sunt specifice fiecarei zone in parte si sunt recunoscute la nivelul Uniunii Europene. Mai mult, licorile vor fi asortate cu bucate traditionale, aduse din diferite colturi ale tarii.